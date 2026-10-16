Как безопасно отмыть термос и термочашку от налета и запаха: пошаговый гайд

После регулярного использования термоса или термочашки могут появляться темные следы от кофе и чая, а под крышкой - неприятный запах. Однако сода, уксус и губки с абразивным пластом подходят не для всех материалов.

Styler рассказывает, как очистить термос и термочашку от загрязнений, не повредив внутренние стены, покрытия и уплотнители.

Как правильно мыть термос после каждого использования

Даже если внутри нет заметного налета, термос или термочашку нужно регулярно мыть. Особенно важно не оставлять надолго остатки напитков с молоком или сахаром.

По рекомендациям Klean Kanteen для очистки стальных бутылок и термочашек достаточно теплой воды, мягкого средства для мытья посуды и специального ершика.

Порядок очищения:

Вылейте остатки напитка и ополосните внутреннюю часть теплой водой. Снимите крышку и отсоедините детали, которые можно снимать по инструкции. Добавьте немного средства для мытья посуды. Очистите стены мягкой губкой или ершиком, уделяя внимание дну. Тщательно промойте все детали чистой водой. Оставьте корпус и крышку открытыми до полного высыхания.

Как убрать темный налет от кофе и чая

Коричневые следы на внутренних стенках появляются из-за веществ, содержащихся в кофе и чае. В частности, за образование таких пятен отвечают танины и остатки кофейных масел.

Если обычная мойка не помогает, для внутренней поверхности из нержавеющей стали без дополнительного покрытия можно попробовать пищевую соду.

В Stanley 1913 рекомендуют следующий способ:

Смешайте половину чайной ложки соды с небольшим количеством теплой воды до образования густой пасты. Нанесите смесь на загрязненные участки внутри термочашки. Оставьте на 10-15 минут. Осторожно протрите мягкой губкой или щеткой. Тщательно промойте чистой водой.

Сода обладает легкими абразивными свойствами, поэтому сильно тереть стенки не нужно.

Для более стойких пятен можно использовать специальные таблетки для очистки термосов и бутылок, если они разрешены производителем конкретной модели.

Важно: этот способ не следует автоматически применять к термочашкам с керамическим или другим внутренним покрытием.

Как избавиться от неприятного запаха внутри

Причиной затхлого запаха часто становятся остатки напитков и накапливающаяся влага в закрытом термосе.

Thermos рекомендует очищать внутреннюю часть совместимых стальных бутылок раствором пищевой соды.

Как убрать запах содой:

Насыпьте внутрь 1-2 столовых ложки пищевой соды. Наполните термос примерно наполовину теплой водой. Оставьте раствор не менее 30 минут. Вылейте его и тщательно промойте внутренние стены. Высушите термос с открытой крышкой.

Если запах остается, проверьте крышку и уплотнители: под ними могут скапливаться остатки напитка. Уксусный раствор используйте только тогда, когда производитель разрешает его для вашей модели, соблюдая рекомендованную концентрацию и время контакта. После очищения тщательно промойте все детали и полностью высушите.

Соду и уксус в этом способе используют по отдельности, не смешивая между собой. Если очищение содой помогло, дополнительно применять уксус не требуется. При очистке не нужно герметично закрывать термос с раствором.

Важно: эти рекомендации касаются совместимых стальных поверхностей. Если внутри есть специальное покрытие, сначала проверьте инструкцию изготовителя.

Как очистить крышку и силиконовые уплотнители

В крышках термочашек имеются углубления, подвижные элементы и уплотнители, под которыми могут оставаться капли кофе и других напитков.

Обычное ополаскивание не всегда позволяет убрать загрязнение с труднодоступных мест.

Производитель YETI объясняет, что некоторые крышки термочашек имеют съемные уплотнители и магнитные элементы, которые можно очищать отдельно.

Как тщательно помыть крышку:

Отключите только те детали, которые производитель позволяет снимать.

Промойте теплой водой уплотнители с мягким средством для посуды.

Очистите узкие углубления небольшой мягкой щеткой.

Если есть трубочка, воспользуйтесь специальным тонким ершиком.

Перед установкой полностью высушите все элементы.

Не пытайтесь силой извлекать несъемные уплотнители или разбирать механизм крышки. Это может повредить детали и нарушить герметичность термочашки.

Если уплотнитель сохраняет неприятный запах даже после очистки или поврежден, проверьте возможность его замены на совместимую деталь.

Чем очищать термочашку с керамическим покрытием

Некоторые термочашки имеют стальной корпус, но внутри покрыты дополнительным керамическим слоем. Такое покрытие требует осторожного ухода.

Производитель frank green рекомендует после использования промывать свои изделия с керамическим покрытием теплой водой с небольшим количеством посуды.

Для более глубокой очистки можно использовать мягкий ершик, который достает до дна.

В то же время производитель предостерегает от абразивных очистителей и жестких губок, способных поцарапать керамический слой.

Для данной модели frank green производитель позволяет мыть крышку в посудомоечной машине. Правила мытья корпуса проверяйте отдельно в инструкции к изделию.

Содовые пасты и кислотные средства не следует применять к керамическому покрытию без проверки рекомендаций изготовителя. Разрешенные способы глубокой очистки могут отличаться в зависимости от модели.

Как безопасно очистить термос со стеклянной колбой

Термосы со стеклянной колбой нуждаются в более осторожном уходе, поскольку внутреннюю часть можно повредить механическим воздействием или резким перепадом температуры.

Производитель Rose Thermos рекомендует очищать стеклянные пробирки водой с пищевой содой или обычным средством для мытья посуды.

После мытья их нужно тщательно ополаскивать.

Чего следует избегать:

Металлические ершики, жесткие щетки и другие твердые предметы.

Резкие перепады температуры.

Мытье в посудомоечной машине, если производитель этого не позволяет.

Дальнейшее использование термоса с поврежденной стеклянной колбой.

К примеру, не стоит наливать кипяток в холодную стеклянную колбу сразу после охлаждения. Резкое изменение температуры может привести к появлению трещин.

Если колба разбилась или имеет признаки повреждения, пользоваться термосом нельзя из-за риска попадания осколков стекла в напиток.

Можно ли мыть термос в посудомоечной машине

Не все термосы и термочашки предназначены для автоматической мойки, даже если изготовлены из нержавеющей стали.

Правила могут отличаться даже в пределах одного бренда. Например, в рекомендациях Hydro Flask бутылки Trail Series указаны как нуждающиеся в ручной мойке, тогда как для ряда других моделей посудомоечная машина разрешена. Поэтому ориентируйтесь на инструкцию вашего изделия.

Для разных термочашек и крышек также действуют отдельные правила.

Перед мытьем проверьте маркировку на дне изделия или инструкцию. Если изготовитель разрешает посудомоечную машину, соблюдайте его рекомендации по размещению деталей, температуры и сушки.

Какие средства могут повредить термос

Нержавеющая сталь устойчива к ежедневному использованию, но некоторые очистители и инструменты могут повредить внутренние стенки, наружное покрытие или уплотнители.

Производитель S'well в рекомендациях по уходу за своей продукцией предостерегает от хлорных отбеливателей, абразивных очистителей и длительного погружения термоконтейнеров в воду.

Во время очищения следует избегать:

Хлорный отбеливатель. Он может вызвать коррозию нержавеющей стали и повреждать отдельные детали.

Он может вызвать коррозию нержавеющей стали и повреждать отдельные детали. Металлические щетки и жесткие губки. Они оставляют царапины на внутренних стенах и наружном покрытии.

Они оставляют царапины на внутренних стенах и наружном покрытии. Абразивные порошки. Эти средства могут повредить декоративный или защитный слой.

Эти средства могут повредить декоративный или защитный слой. Длительного погружения всего термоса в воду. Для некоторых моделей это может оказывать негативное влияние на герметичность и теплоизоляцию.

В то же время, замачивание внутренней поверхности термоса в очищающем растворе не следует путать с погружением в воду всего изделия. Если производитель разрешает очистку внутренней части содой или другим средством, соблюдайте указанное время.