Как безопасно отмыть термос и термочашку от налета и запаха: пошаговый гайд
После регулярного использования термоса или термочашки могут появляться темные следы от кофе и чая, а под крышкой - неприятный запах. Однако сода, уксус и губки с абразивным пластом подходят не для всех материалов.
Styler рассказывает, как очистить термос и термочашку от загрязнений, не повредив внутренние стены, покрытия и уплотнители.
Как правильно мыть термос после каждого использования
Даже если внутри нет заметного налета, термос или термочашку нужно регулярно мыть. Особенно важно не оставлять надолго остатки напитков с молоком или сахаром.
По рекомендациям Klean Kanteen для очистки стальных бутылок и термочашек достаточно теплой воды, мягкого средства для мытья посуды и специального ершика.
Порядок очищения:
- Вылейте остатки напитка и ополосните внутреннюю часть теплой водой.
- Снимите крышку и отсоедините детали, которые можно снимать по инструкции.
- Добавьте немного средства для мытья посуды.
- Очистите стены мягкой губкой или ершиком, уделяя внимание дну.
- Тщательно промойте все детали чистой водой.
- Оставьте корпус и крышку открытыми до полного высыхания.
Как убрать темный налет от кофе и чая
Коричневые следы на внутренних стенках появляются из-за веществ, содержащихся в кофе и чае. В частности, за образование таких пятен отвечают танины и остатки кофейных масел.
Если обычная мойка не помогает, для внутренней поверхности из нержавеющей стали без дополнительного покрытия можно попробовать пищевую соду.
В Stanley 1913 рекомендуют следующий способ:
- Смешайте половину чайной ложки соды с небольшим количеством теплой воды до образования густой пасты.
- Нанесите смесь на загрязненные участки внутри термочашки.
- Оставьте на 10-15 минут.
- Осторожно протрите мягкой губкой или щеткой.
- Тщательно промойте чистой водой.
Сода обладает легкими абразивными свойствами, поэтому сильно тереть стенки не нужно.
Для более стойких пятен можно использовать специальные таблетки для очистки термосов и бутылок, если они разрешены производителем конкретной модели.
Важно: этот способ не следует автоматически применять к термочашкам с керамическим или другим внутренним покрытием.
Как избавиться от неприятного запаха внутри
Причиной затхлого запаха часто становятся остатки напитков и накапливающаяся влага в закрытом термосе.
Thermos рекомендует очищать внутреннюю часть совместимых стальных бутылок раствором пищевой соды.
Как убрать запах содой:
- Насыпьте внутрь 1-2 столовых ложки пищевой соды.
- Наполните термос примерно наполовину теплой водой.
- Оставьте раствор не менее 30 минут.
- Вылейте его и тщательно промойте внутренние стены.
- Высушите термос с открытой крышкой.
Если запах остается, проверьте крышку и уплотнители: под ними могут скапливаться остатки напитка. Уксусный раствор используйте только тогда, когда производитель разрешает его для вашей модели, соблюдая рекомендованную концентрацию и время контакта. После очищения тщательно промойте все детали и полностью высушите.
Соду и уксус в этом способе используют по отдельности, не смешивая между собой. Если очищение содой помогло, дополнительно применять уксус не требуется. При очистке не нужно герметично закрывать термос с раствором.
Важно: эти рекомендации касаются совместимых стальных поверхностей. Если внутри есть специальное покрытие, сначала проверьте инструкцию изготовителя.
Как очистить крышку и силиконовые уплотнители
В крышках термочашек имеются углубления, подвижные элементы и уплотнители, под которыми могут оставаться капли кофе и других напитков.
Обычное ополаскивание не всегда позволяет убрать загрязнение с труднодоступных мест.
Производитель YETI объясняет, что некоторые крышки термочашек имеют съемные уплотнители и магнитные элементы, которые можно очищать отдельно.
Как тщательно помыть крышку:
- Отключите только те детали, которые производитель позволяет снимать.
- Промойте теплой водой уплотнители с мягким средством для посуды.
- Очистите узкие углубления небольшой мягкой щеткой.
- Если есть трубочка, воспользуйтесь специальным тонким ершиком.
- Перед установкой полностью высушите все элементы.
Не пытайтесь силой извлекать несъемные уплотнители или разбирать механизм крышки. Это может повредить детали и нарушить герметичность термочашки.
Если уплотнитель сохраняет неприятный запах даже после очистки или поврежден, проверьте возможность его замены на совместимую деталь.
Чем очищать термочашку с керамическим покрытием
Некоторые термочашки имеют стальной корпус, но внутри покрыты дополнительным керамическим слоем. Такое покрытие требует осторожного ухода.
Производитель frank green рекомендует после использования промывать свои изделия с керамическим покрытием теплой водой с небольшим количеством посуды.
Для более глубокой очистки можно использовать мягкий ершик, который достает до дна.
В то же время производитель предостерегает от абразивных очистителей и жестких губок, способных поцарапать керамический слой.
Для данной модели frank green производитель позволяет мыть крышку в посудомоечной машине. Правила мытья корпуса проверяйте отдельно в инструкции к изделию.
Содовые пасты и кислотные средства не следует применять к керамическому покрытию без проверки рекомендаций изготовителя. Разрешенные способы глубокой очистки могут отличаться в зависимости от модели.
Как безопасно очистить термос со стеклянной колбой
Термосы со стеклянной колбой нуждаются в более осторожном уходе, поскольку внутреннюю часть можно повредить механическим воздействием или резким перепадом температуры.
Производитель Rose Thermos рекомендует очищать стеклянные пробирки водой с пищевой содой или обычным средством для мытья посуды.
После мытья их нужно тщательно ополаскивать.
Чего следует избегать:
- Металлические ершики, жесткие щетки и другие твердые предметы.
- Резкие перепады температуры.
- Мытье в посудомоечной машине, если производитель этого не позволяет.
- Дальнейшее использование термоса с поврежденной стеклянной колбой.
К примеру, не стоит наливать кипяток в холодную стеклянную колбу сразу после охлаждения. Резкое изменение температуры может привести к появлению трещин.
Если колба разбилась или имеет признаки повреждения, пользоваться термосом нельзя из-за риска попадания осколков стекла в напиток.
Можно ли мыть термос в посудомоечной машине
Не все термосы и термочашки предназначены для автоматической мойки, даже если изготовлены из нержавеющей стали.
Правила могут отличаться даже в пределах одного бренда. Например, в рекомендациях Hydro Flask бутылки Trail Series указаны как нуждающиеся в ручной мойке, тогда как для ряда других моделей посудомоечная машина разрешена. Поэтому ориентируйтесь на инструкцию вашего изделия.
Для разных термочашек и крышек также действуют отдельные правила.
Перед мытьем проверьте маркировку на дне изделия или инструкцию. Если изготовитель разрешает посудомоечную машину, соблюдайте его рекомендации по размещению деталей, температуры и сушки.
Какие средства могут повредить термос
Нержавеющая сталь устойчива к ежедневному использованию, но некоторые очистители и инструменты могут повредить внутренние стенки, наружное покрытие или уплотнители.
Производитель S'well в рекомендациях по уходу за своей продукцией предостерегает от хлорных отбеливателей, абразивных очистителей и длительного погружения термоконтейнеров в воду.
Во время очищения следует избегать:
- Хлорный отбеливатель. Он может вызвать коррозию нержавеющей стали и повреждать отдельные детали.
- Металлические щетки и жесткие губки. Они оставляют царапины на внутренних стенах и наружном покрытии.
- Абразивные порошки. Эти средства могут повредить декоративный или защитный слой.
- Длительного погружения всего термоса в воду. Для некоторых моделей это может оказывать негативное влияние на герметичность и теплоизоляцию.
В то же время, замачивание внутренней поверхности термоса в очищающем растворе не следует путать с погружением в воду всего изделия. Если производитель разрешает очистку внутренней части содой или другим средством, соблюдайте указанное время.
Раньше мы рассказывали, как отмыть известковый налет в ванной.