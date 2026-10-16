Як безпечно відмити термос і термочашку від нальоту та запаху: покроковий гайд

Як правильно мити термос після кожного використання

Навіть якщо всередині немає помітного нальоту, термос або термочашку потрібно регулярно мити. Особливо важливо не залишати надовго залишки напоїв із молоком чи цукром.

За рекомендаціями Klean Kanteen , для очищення сталевих пляшок і термочашок достатньо теплої води, м'якого засобу для миття посуду та спеціального йоржика.

Порядок очищення:

Вилийте залишки напою та сполосніть внутрішню частину теплою водою. Зніміть кришку та від'єднайте деталі, які дозволено знімати за інструкцією. Додайте трохи засобу для миття посуду. Очистіть стінки м'якою губкою або йоржиком, приділяючи увагу дну. Ретельно промийте всі деталі чистою водою. Залиште корпус і кришку відкритими до повного висихання.

Як прибрати темний наліт від кави та чаю

Коричневі сліди на внутрішніх стінках з'являються через речовини, що містяться в каві та чаї. Зокрема, за утворення таких плям відповідають таніни та залишки кавових олій.

Якщо звичайне миття не допомагає, для внутрішньої поверхні з нержавіючої сталі без додаткового покриття можна спробувати харчову соду.

У Stanley 1913 рекомендують такий спосіб:

Змішайте половину чайної ложки соди з невеликою кількістю теплої води до утворення густої пасти. Нанесіть суміш на забруднені ділянки всередині термочашки. Залиште на 10-15 хвилин. Обережно протріть м'якою губкою або щіткою. Ретельно промийте чистою водою.

Сода має легкі абразивні властивості, тому сильно терти стінки не потрібно.

Для стійкіших плям можна використовувати спеціальні таблетки для очищення термосів і пляшок, якщо вони дозволені виробником конкретної моделі.

Важливо: цей спосіб не варто автоматично застосовувати до термочашок із керамічним або іншим внутрішнім покриттям.

Як позбутися неприємного запаху всередині

Причиною затхлого запаху часто стають залишки напоїв і волога, яка накопичується в закритому термосі.

Thermos рекомендує очищувати внутрішню частину сумісних сталевих пляшок розчином харчової соди.

Як прибрати запах содою:

Насипте всередину 1-2 столові ложки харчової соди. Наповніть термос приблизно наполовину теплою водою. Залиште розчин щонайменше на 30 хвилин. Вилийте його та ретельно промийте внутрішні стінки. Висушіть термос із відкритою кришкою.

Якщо запах залишається, перевірте кришку та ущільнювачі: під ними можуть накопичуватися залишки напою. Оцтовий розчин використовуйте лише тоді, коли виробник дозволяє його для вашої моделі, дотримуючись рекомендованої концентрації та часу контакту. Після очищення ретельно промийте всі деталі й повністю висушіть.

Соду та оцет у цьому способі використовують окремо, не змішуючи між собою. Якщо очищення содою допомогло, додатково застосовувати оцет не потрібно. Під час очищення не потрібно герметично закривати термос із розчином.

Важливо: ці рекомендації стосуються сумісних сталевих поверхонь. Якщо всередині є спеціальне покриття, спочатку перевірте інструкцію виробника.

Як очистити кришку та силіконові ущільнювачі

У кришках термочашок є заглиблення, рухомі елементи й ущільнювачі, під якими можуть залишатися краплі кави та інших напоїв.

Звичайне ополіскування не завжди дозволяє прибрати забруднення з важкодоступних місць.

Виробник YETI пояснює, що деякі кришки його термочашок мають знімні ущільнювачі та магнітні елементи, які можна очищувати окремо.

Як ретельно помити кришку:

Від'єднайте лише ті деталі, які виробник дозволяє знімати.

Промийте ущільнювачі теплою водою з м'яким засобом для посуду.

Очистіть вузькі заглиблення невеликою м'якою щіткою.

Якщо є трубочка, скористайтеся спеціальним тонким йоржиком.

Повністю висушіть усі елементи перед встановленням.

Не намагайтеся силою витягувати незнімні ущільнювачі або розбирати механізм кришки. Це може пошкодити деталі та порушити герметичність термочашки.

Якщо ущільнювач зберігає неприємний запах навіть після очищення або має пошкодження, перевірте можливість його заміни на сумісну деталь.

Чим очищати термочашку з керамічним покриттям

Деякі термочашки мають сталевий корпус, але всередині вкриті додатковим керамічним шаром. Таке покриття потребує обережного догляду.

Виробник frank green рекомендує після використання промивати свої вироби з керамічним покриттям теплою водою з невеликою кількістю засобу для посуду.

Для глибшого очищення можна використовувати м'який йоржик, який дістає до дна.

Водночас виробник застерігає від абразивних очищувачів і жорстких губок, здатних подряпати керамічний шар.

Для зазначеної моделі frank green виробник дозволяє мити кришку в посудомийній машині. Правила миття корпусу перевіряйте окремо в інструкції до виробу.

Содові пасти та кислотні засоби не варто застосовувати до керамічного покриття без перевірки рекомендацій виробника. Дозволені способи глибокого очищення можуть відрізнятися залежно від моделі.

Як безпечно очистити термос зі скляною колбою

Термоси зі скляною колбою потребують обережнішого догляду, оскільки внутрішню частину можна пошкодити механічним впливом або різким перепадом температури.

Виробник Rose Thermos рекомендує очищувати скляні колби водою з харчовою содою або звичайним засобом для миття посуду.

Після миття їх потрібно ретельно споліскувати.

Чого варто уникати:

Металевих йоржиків, жорстких щіток та інших твердих предметів.

Різких перепадів температури.

Миття в посудомийній машині, якщо виробник цього не дозволяє.

Подальшого використання термоса з пошкодженою скляною колбою.

Наприклад, не варто наливати окріп у холодну скляну колбу одразу після охолодження. Різка зміна температури може спричинити появу тріщин.

Якщо колба розбилася або має ознаки пошкодження, користуватися термосом не можна через ризик потрапляння уламків скла в напій.

Чи можна мити термос у посудомийній машині

Не всі термоси та термочашки призначені для автоматичного миття, навіть якщо виготовлені з нержавіючої сталі.

Правила можуть відрізнятися навіть у межах одного бренду. Наприклад, у рекомендаціях Hydro Flask пляшки Trail Series зазначені як такі, що потребують ручного миття, тоді як для низки інших моделей посудомийна машина дозволена. Тому орієнтуйтеся на інструкцію саме вашого виробу.

Для різних термочашок і кришок також діють окремі правила.

Перед миттям перевірте маркування на дні виробу або інструкцію. Якщо виробник дозволяє посудомийну машину, дотримуйтеся його рекомендацій щодо розміщення деталей, температури та сушіння.

Які засоби можуть пошкодити термос

Нержавіюча сталь стійка до щоденного використання, але деякі очищувачі та інструменти здатні пошкодити внутрішні стінки, зовнішнє покриття або ущільнювачі.

Виробник S'well у рекомендаціях із догляду за своєю продукцією застерігає від хлорних відбілювачів, абразивних очищувачів і тривалого занурення термоконтейнерів у воду.

Під час очищення варто уникати:

Хлорного відбілювача. Він може спричиняти корозію нержавіючої сталі та пошкоджувати окремі деталі.

Він може спричиняти корозію нержавіючої сталі та пошкоджувати окремі деталі. Металевих щіток і жорстких губок. Вони залишають подряпини на внутрішніх стінках і зовнішньому покритті.

Вони залишають подряпини на внутрішніх стінках і зовнішньому покритті. Абразивних порошків. Такі засоби можуть пошкодити декоративний або захисний шар.

Такі засоби можуть пошкодити декоративний або захисний шар. Тривалого занурення всього термоса у воду. Для деяких моделей це може негативно впливати на герметичність і теплоізоляцію.

Водночас замочування внутрішньої поверхні термоса в очищувальному розчині не слід плутати із зануренням у воду всього виробу. Якщо виробник дозволяє очищення внутрішньої частини содою чи іншим засобом, дотримуйтеся зазначеного часу.