Как освободить память телефона без удаления файлов: инструкция для iPhone и Android

Как проверить, что занимает больше всего памяти телефона

Прежде чем удалять какие-либо файлы, стоит выяснить, на что именно расходуется место. Иногда проблему создают не установленные приложения, а загруженные видео, документы или временные данные.

На iPhone:

Откройте "Настройки". Перейдите в раздел "Основные". Выберите "Хранилище iPhone". Просмотрите список приложений и объем памяти, который они занимают.

В этом разделе также могут появляться рекомендации по освобождению места. Нажав на конкретное приложение, можно увидеть дополнительную информацию об использовании им хранилища.

На Android:

Откройте "Настройки". Найдите раздел "Хранилище" или "Память устройства". Просмотрите категории файлов и приложений. Определите, какие из них занимают больше всего места.

Названия пунктов могут отличаться в зависимости от производителя смартфона и версии Android.

Согласно рекомендациям Google, проверка хранилища помогает определить, какие данные стоит очистить в первую очередь.

Как очистить кеш приложений без потери важных файлов

Кеш - это временные данные, которые приложения сохраняют для более быстрой загрузки информации. Например, это могут быть миниатюры изображений или элементы страниц, которые уже открывались.

Со временем такие данные накапливаются и могут занимать дополнительное место.

На Android:

Откройте "Настройки". Перейдите в раздел "Приложения". Выберите программу, которая занимает много памяти. Откройте пункт "Хранилище" или "Память". Нажмите "Очистить кеш".

После этого временные файлы будут удалены. При следующем запуске приложение может открываться немного дольше, поскольку часть данных придется загрузить повторно.

Важно: не путайте кнопки "Очистить кеш" и "Очистить данные". Вторая может удалить настройки, локальные файлы и информацию для входа в приложение.

На iPhone нет универсальной кнопки для очистки кеша всех программ. Способы управления временными файлами зависят от конкретного приложения.

Как освободить память iPhone без удаления данных приложений

Владельцы iPhone могут воспользоваться функцией выгрузки приложений.

Она позволяет убрать саму программу с устройства, сохранив связанные с ней документы и данные.

Для этого:

Откройте "Настройки". Перейдите в раздел "Основные". Выберите "Хранилище iPhone". Нажмите на приложение, которым редко пользуетесь. Выберите "Сгрузить приложение".

После выгрузки значок приложения останется на экране. При необходимости его можно установить повторно.

Как объясняет Apple, выгрузка освобождает место, которое занимает программа, но сохраняет ее документы и данные. В отличие от этого, полное удаление приложения также удаляет связанную с ним информацию.

Перед выгрузкой важных программ стоит проверить, сможете ли вы повторно их установить и войти в свою учетную запись.

Как найти ненужные загрузки и большие файлы

Часть памяти могут занимать файлы, о которых владелец телефона давно забыл. Например, загруженные документы, архивы, видео, аудиозаписи или материалы для просмотра без интернета.

На iPhone их можно проверить через приложение "Файлы".

Откройте "Файлы", перейдите в раздел обзора и проверьте папку "Загрузки". Она может находиться в iCloud Drive или локальном хранилище устройства.

На Android для этого подойдет стандартный файловый менеджер или приложение Files by Google.

По информации Google, Files by Google позволяет находить большие файлы, дубликаты, загрузки и другие материалы, которые могут быть ненужными.

Перед удалением обязательно откройте файл и проверьте его содержимое. Особенно это касается PDF-документов, электронных билетов, договоров и других материалов, которые могут понадобиться позже.

Если файл важен, но не нужен постоянно, его можно перенести на компьютер или в облачное хранилище. Перед удалением оригинала убедитесь, что копия открывается.

Как очистить браузер от ненужных данных

Браузеры также накапливают временные файлы, историю просмотров и информацию веб-сайтов.

На iPhone пользователи Safari могут очистить эти данные через настройки.

Для этого откройте "Настройки", перейдите в "Приложения", выберите Safari и найдите пункт "Очистить историю и данные сайтов".

Если нужно удалить данные веб-сайтов, но сохранить историю, в настройках Safari откройте "Дополнения" или "Дополнительно", затем "Данные сайтов" и выберите удаление этих данных.

Согласно инструкции Apple, эти способы позволяют управлять историей, кешем и файлами cookie.

На Android параметры очистки браузера зависят от программы. В Chrome соответствующие инструменты можно найти в разделе удаления данных браузера.

После очистки файлов cookie некоторые сайты могут попросить повторно авторизоваться. Поэтому перед процедурой убедитесь, что у вас есть доступ к своим паролям и учетным записям.

Как очистить память мессенджеров и не потерять переписку

Telegram, WhatsApp и другие мессенджеры могут накапливать значительные объемы загруженных медиафайлов.

Это особенно заметно, если пользователь состоит в большом количестве групп или регулярно получает видео, документы и голосовые сообщения.

В Telegram можно открыть "Настройки", перейти в раздел "Данные и память", а затем выбрать "Использование памяти".

Здесь можно посмотреть объем кеша и управлять сохраненными медиафайлами.

Очистка кеша Telegram обычно не удаляет сообщения из обычных облачных чатов, но убирает локальные копии медиафайлов. Их можно загрузить повторно, если они остаются доступными в чате.

Однако это не означает, что все данные мессенджера автоматически защищены. Секретные чаты Telegram привязаны к устройству, а файлы, которые существуют только локально, могут быть потеряны.

В WhatsApp перед очисткой или переустановкой приложения необходимо проверить наличие актуальной резервной копии переписки.

Безопаснее всего удалять ненужные медиафайлы через встроенные инструменты мессенджера, не стирая все его данные в настройках телефона.

Чего не стоит делать при очистке памяти

Некоторые действия могут освободить значительно больше места, но при этом привести к потере важной информации.

Прежде всего не стоит без проверки нажимать "Очистить данные" в настройках Android. Это действие отличается от очистки кеша и может удалить локальную информацию приложения.

Также не следует переустанавливать мессенджеры, банковские программы или приложения для двухфакторной аутентификации, если вы не проверили способ восстановления доступа.

Отдельного внимания требует синхронизация файлов с облачными сервисами.

Например, если на iPhone включена функция "Фото iCloud", удаление изображения в приложении "Фото" может привести к его удалению и на других устройствах, подключенных к той же учетной записи. Об этом предупреждает Apple.

Для экономии места компания предлагает использовать оптимизацию хранилища, при которой оригиналы сохраняются в iCloud, а на устройстве могут оставаться более компактные версии.

Важно различать резервное копирование и синхронизацию. Если файлы синхронизируются между устройствами, их удаление может распространиться на все подключенные устройства.

Сколько свободной памяти нужно оставлять на телефоне

Не стоит ждать, пока хранилище заполнится полностью.

Согласно рекомендациям Apple, чтобы избежать замедления работы iPhone, желательно поддерживать как минимум 1 ГБ свободного пространства.

Однако для установки больших приложений, загрузки видео или обновления операционной системы может понадобиться значительно больше места.

Поэтому полезно периодически проверять хранилище, просматривать загрузки и очищать временные данные, не дожидаясь уведомления о нехватке памяти.

Важно: внутреннее хранилище телефона и оперативная память - не одно и то же. Удаление файлов освобождает место для хранения данных, но не увеличивает объем оперативной памяти устройства.