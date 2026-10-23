Як звільнити пам'ять телефону без видалення файлів: інструкція для iPhone та Android

Як перевірити, що займає найбільше пам'яті телефону

Перш ніж видаляти будь-які файли, варто з'ясувати, на що саме витрачається місце. Іноді проблему створюють не встановлені застосунки, а завантажені відео, документи або тимчасові дані.

На iPhone:

Відкрийте "Параметри". Перейдіть у розділ "Загальні". Виберіть "Сховище iPhone". Перегляньте список застосунків та обсяг пам'яті, який вони займають.

У цьому розділі також можуть з'являтися рекомендації щодо звільнення місця. Натиснувши на конкретний застосунок, можна побачити додаткову інформацію про його використання сховища.

На Android:

Відкрийте "Налаштування". Знайдіть розділ "Сховище" або "Пам'ять пристрою". Перегляньте категорії файлів і застосунків. Визначте, які з них займають найбільше місця.

Назви пунктів можуть відрізнятися залежно від виробника смартфона та версії Android.

За рекомендаціями Google , перевірка сховища допомагає визначити, які дані варто насамперед очистити.

Як очистити кеш застосунків без втрати важливих файлів

Кеш - це тимчасові дані, які застосунки зберігають для швидшого завантаження інформації. Наприклад, це можуть бути мініатюри зображень або елементи сторінок, які вже відкривалися.

З часом такі дані накопичуються та можуть займати додаткове місце.

На Android:

Відкрийте "Налаштування". Перейдіть у розділ "Застосунки". Виберіть програму, яка займає багато пам'яті. Відкрийте пункт "Сховище" або "Пам'ять". Натисніть "Очистити кеш".

Після цього тимчасові файли буде видалено. Під час наступного запуску застосунок може відкриватися трохи довше, оскільки частину даних доведеться завантажити повторно.

Важливо: не плутайте кнопки "Очистити кеш" та "Очистити дані". Друга може видалити налаштування, локальні файли та інформацію для входу в застосунок.

На iPhone немає універсальної кнопки для очищення кешу всіх програм. Способи керування тимчасовими файлами залежать від конкретного застосунку.

Як звільнити пам'ять iPhone без видалення даних застосунків

Власники iPhone можуть скористатися функцією вивантаження застосунків.

Вона дозволяє прибрати саму програму з пристрою, зберігши пов'язані з нею документи та дані.

Для цього:

Відкрийте "Параметри". Перейдіть у "Загальні". Виберіть "Сховище iPhone". Натисніть на застосунок, яким рідко користуєтеся. Виберіть "Вивантажити програму".

Після вивантаження значок застосунку залишиться на екрані. За потреби його можна встановити повторно.

Як пояснює Apple , вивантаження звільняє місце, яке займає програма, але зберігає її документи та дані. Натомість повне видалення застосунку прибирає також пов'язану з ним інформацію.

Перед вивантаженням важливих програм варто перевірити, чи зможете ви повторно їх встановити та увійти у свій обліковий запис.

Як знайти зайві завантаження та великі файли

Частину пам'яті можуть займати файли, про які власник телефону давно забув. Наприклад, завантажені документи, архіви, відео, аудіозаписи або матеріали для перегляду без інтернету.

На iPhone їх можна перевірити через застосунок "Файли".

Відкрийте "Файли", перейдіть у розділ огляду та перевірте папку "Завантаження". Вона може міститися в iCloud Drive або локальному сховищі пристрою.

На Android для цього підійде стандартний файловий менеджер або застосунок Files by Google.

За інформацією Google , Files by Google дозволяє знаходити великі файли, дублікати, завантаження та інші матеріали, які можуть бути непотрібними.

Перед видаленням обов'язково відкрийте файл і перевірте його вміст. Особливо це стосується PDF-документів, електронних квитків, договорів та інших матеріалів, які можуть знадобитися пізніше.

Якщо файл важливий, але не потрібен постійно, його можна перенести на комп'ютер або до хмарного сховища. Перед видаленням оригіналу переконайтеся, що копія відкривається.

Як очистити браузер від зайвих даних

Браузери також накопичують тимчасові файли, історію переглядів та інформацію вебсайтів.

На iPhone користувачі Safari можуть очистити ці дані через налаштування.

Для цього відкрийте "Параметри", перейдіть у "Програми", виберіть Safari та знайдіть пункт "Стерти історію та дані вебсайтів".

Якщо потрібно прибрати дані вебсайтів, але зберегти історію, у налаштуваннях Safari відкрийте "Експертні" або "Додатково", потім "Дані вебсайтів" і виберіть видалення цих даних.

За інструкцією Apple , ці способи дозволяють керувати історією, кешем і файлами cookie.

На Android параметри очищення браузера залежать від програми. У Chrome відповідні інструменти можна знайти в розділі видалення даних вебперегляду.

Після очищення файлів cookie деякі сайти можуть попросити повторно авторизуватися. Тому перед процедурою переконайтеся, що маєте доступ до своїх паролів та облікових записів.

Як очистити пам'ять месенджерів і не втратити листування

Telegram, WhatsApp та інші месенджери можуть накопичувати значні обсяги завантажених медіафайлів.

Це особливо помітно, якщо користувач перебуває у великій кількості груп або регулярно отримує відео, документи й голосові повідомлення.

У Telegram можна відкрити "Налаштування", перейти в розділ "Дані та сховище", а потім вибрати "Використання сховища".

Тут можна переглянути обсяг кешу та керувати збереженими медіафайлами.

Очищення кешу Telegram зазвичай не видаляє повідомлення зі звичайних хмарних чатів, але прибирає локальні копії медіафайлів. Їх можна завантажити повторно, якщо вони залишаються доступними в чаті.

Проте це не означає, що всі дані месенджера автоматично захищені. Секретні чати Telegram прив'язані до пристрою, а файли, які існують лише локально, можуть бути втрачені.

У WhatsApp перед очищенням або перевстановленням застосунку потрібно перевірити наявність актуальної резервної копії листування.

Найбезпечніше видаляти непотрібні медіафайли через вбудовані інструменти месенджера, не стираючи всі його дані в налаштуваннях телефону.

Чого не варто робити під час очищення пам'яті

Деякі дії можуть звільнити значно більше місця, але водночас призвести до втрати важливої інформації.

Насамперед не варто без перевірки натискати "Очистити дані" в налаштуваннях Android. Ця дія відрізняється від очищення кешу та може видалити локальну інформацію застосунку.

Також не слід перевстановлювати месенджери, банківські програми чи застосунки для двофакторної автентифікації, якщо ви не перевірили спосіб відновлення доступу.

Окремої уваги потребує синхронізація файлів із хмарними сервісами.

Наприклад, якщо на iPhone увімкнено "Фото iCloud", видалення зображення в застосунку "Фото" може призвести до його видалення й на інших пристроях, підключених до того самого облікового запису. Про це попереджає Apple .

Для економії місця компанія пропонує використовувати оптимізацію сховища, за якої оригінали зберігаються в iCloud, а на пристрої можуть залишатися компактніші версії.

Важливо розрізняти резервне копіювання та синхронізацію. Якщо файли синхронізуються між пристроями, їх видалення може поширитися на всі підключені пристрої.

Скільки вільної пам'яті потрібно залишати на телефоні

Не варто чекати, поки сховище заповниться повністю.

За рекомендаціями Apple , для уникнення уповільнення роботи iPhone бажано підтримувати щонайменше 1 ГБ вільного простору.

Однак для встановлення великих застосунків, завантаження відео чи оновлення операційної системи може знадобитися значно більше місця.

Тому корисно періодично перевіряти сховище, переглядати завантаження та очищати тимчасові дані, не чекаючи повідомлення про нестачу пам'яті.

Важливо: внутрішнє сховище телефону та оперативна пам'ять - не одне й те саме. Видалення файлів звільняє місце для зберігання даних, але не збільшує обсяг оперативної пам'яті пристрою.