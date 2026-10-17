Самые дешевые тарифы на мобильную связь: сколько стоят пакеты Vodafone, Lifecell и Киевстар

В подборке - публичные предложения операторов по состоянию на 17 октября 2026 года. Персональные скидки и условия архивных тарифов могут отличаться.

Vodafone - от 250 грн при переносе номера

В Vodafone тариф "GigaCombo" стоит 250 грн в календарный месяц в течение первых шести месяцев. С седьмого месяца цена увеличивается до 350 грн.

Пакет совмещает мобильную связь, домашний интернет и телевидение. В него входят:

безлимитные звонки на Vodafone;

500 минут на другие сети Украины и для использования в ЕС;

безлимитный мобильный интернет - после 50 ГБ скорость снижается;

домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с;

более 90 телеканалов Vodafone TV;

50 минут для звонков за границу на указанные направления.

Подключить "GigaCombo" можно при наличии технической возможности произвести домашний интернет Vodafone по адресу абонента.

Для тех, кому нужна только мобильная связь, доступен "Flexx GO" на контракте за 280 грн в календарный месяц при переносе номера от другого оператора.

Пакет включает:

безлимитные звонки на Vodafone;

1000 минут на другие сети Украины и для использования в ЕС - из них 500 предоставляются дополнительно в течение первых 12 месяцев;

безлимитный интернет в Украине - после 60 ГБ скорость снижается до 1,5 Мбит/с;

150 SMS в Украине и ЕС.

Если покупать новый номер, контрактный "Flexx" GO стоит 350 грн. в месяц. Базовое наполнение - 25 ГБ, 500 минут, безлимит в сети и 50 SMS. В течение первых шести месяцев дополнительно предоставляются 25 ГБ и 500 минут.

На подписке "Flexx GO" с новым номером стоит 420 грн за 4 недели.

lifecell - от 100 грн за комбинированный пакет

В lifecell тариф "Макси" стоит 270 грн за 4 недели при переносе номера от другого оператора. Для нового номера цена составляет 500 грн, а для идентифицированного или персонифицированного - 450 грн.

В пакет входят:

25 ГБ мобильного интернета или безлимит при своевременной оплате - после использования 50 ГБ скорость снижается до 1 Мбит/с;

безлимитные звонки на lifecell;

1500 минут на другие номера Украины - из них 750 предоставляются дополнительно за своевременную оплату.

Для абонентов, подающих заявку на перенос номера до 15 декабря 2026 года включительно, действует акция "Стоп-цена". Она позволяет сохранить стоимость тарифа "Макси" на уровне 270 грн. за 4 недели до 31 декабря 2027 года.

Для людей от 55 лет доступен тариф "Забота" за 190 грн в календарный месяц. Он включает в себя 20 ГБ интернета, безлимитные звонки на lifecell и 1000 минут на другие номера Украины. Для подключения необходимо подтвердить возраст. Цена зафиксирована в конце 2027 года.

При оплате сразу 12 месячных пакетов стоимость одного составит 161,50 грн.

Самое дешевое предложение в подборке - "Лайфсет S" за 100 грн на 4 недели. Она совмещает домашний интернет и мобильную связь с 10 ГБ трафика. Подключение зависит от домашнего интернета lifecell по адресу абонента.

Минуты для звонков в пакет не входят: разговоры с абонентами украинских операторов, в том числе lifecell, стоят 2 грн в минуту. Следовательно, через 100 минут придется дополнительно заплатить 200 грн.

Киевстар - от 220 грн для отдельных категорий или 290 грн при переходе

В Киевстар тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" стоит 220 грн в календарный месяц. Он доступен людям старше 60 лет, а также людям с инвалидностью I-III группы.

В пакет входят:

10 ГБ мобильного интернета;

безлимитные звонки на Киевстар;

100 минут на другие мобильные и городские номера;

100 SMS;

домашний интернет до 100 Мбит/с при наличии технической возможности;

одна суперсила по выбору.

Это контрактный тариф. Для подключения необходимо подтвердить возраст или статус инвалидности соответствующими документами.

При переносе номера от другого оператора можно подключить "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт" за 290 грн в календарный месяц.

В тариф входят:

безлимитные звонки на Киевстар;

1000 минут на другие мобильные, городские и определенные зарубежные направления;

1000 SMS;

безлимитный мобильный интернет - после использования 100 ГБ скорость снижается до 0,8 Мбит/с.

Специальные условия для перенесенных номеров действуют до 1 сентября 2027 года. После этой даты будут применяться стандартные условия тарифа.

Что проверить перед изменением тарифа