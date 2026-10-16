Отопительный сезон 2026: какие тарифы на тепло в Днепре, Киеве, Львове и Харькове

В Киеве, Днепре и Львове отопительный сезон 2026/2027 начинается без повышения тарифов для потребителей. В то же время, суммы в платежках зависят не только от стоимости тепловой энергии, но и от поставщика, способа учета и особенностей системы отопления дома.

Сравним цены на отопление в крупнейших городах Украины вместе со Styler.

Какой тариф на отопление в Киеве

Для бытовых потребителей КП "Киевтеплоэнерго" тариф на тепловую энергию составляет 1654,41 грн. за 1 Гкал. В сезоне 2026/2027 эта ставка для населения остается неизменной.

Как сообщает Днепровская районная в городе Киеве государственная администрация , новые экономически обоснованные тарифы будут применяться к бюджетным учреждениям, другим потребителям и религиозным организациям. Для населения сохраняются предварительные ставки.

Конечная сумма в платежке зависит от количества тепла, потребленного домом, и порядка распределения расходов между его жильцами. Поэтому сам тариф за гигакалорию не позволяет определить сколько заплатит конкретная квартира.

Сколько стоит отопление в Днепре

Для абонентов КП "Теплоэнерго" тариф на тепловую энергию для населения составляет 1741,32 грн. за 1 Гкал по НДС. Это на 86,91 грн больше, чем ставка КП "Киевтеплоэнерго".

Однако такое сравнение касается только тарифов двух конкретных предприятий. В Днепре работают и другие поставщики тепла, в частности, Приднепровская ТЭС, поэтому для проверки начислений нужно учитывать, кто именно предоставляет услугу конкретному дому.

По данным КП "Теплоэнерго" , указанный тариф для населения предусмотрен на период до 31 декабря 2026 года. Следовательно, для начислений после этой даты важно учитывать дальнейшие решения по тарифам.

Разница в 86,91 грн за Гкал не означает, что каждая платежка в Днепре будет дороже киевской. Общая сумма зависит от фактического потребления тепла, характеристик дома и способа учета.

Какие тарифы на отопление действуют во Львове

Во Львове для населения используется двухставочная система расчетов за тепловую энергию. Она предусматривает переменную часть, связанную с объемом потребления и условно-постоянную составляющую, которая зависит от тепловой нагрузки системы.

По данным тарифных документов ЛГКП "Львовтеплоэнерго" , переменная часть тарифа составляет:

1468,11 грн за 1 Гкал для жилых домов со счетчиками тепловой энергии;

32,15 грн. за 1 кв. м в месяц для жилых домов без домовых и квартирных счетчиков в течение периода предоставления услуги.

Эти характеристики не являются полной стоимостью отопления для всех потребителей. Для корректного расчета нужно учитывать структуру тарифа и способ начисления, применяемого к конкретному дому.

2 октября 2026 исполнительный комитет Львовского городского совета утвердил новые экономически обоснованные тарифы для "Львовтеплоэнерго". В то же время, для населения новые ставки не применяются из-за действия моратория.

Какой тариф на отопление в Харькове

В Харькове тариф на тепловую энергию для населения составляет 1539,50 грн. за 1 Гкал по НДС.

Для домов без счетчиков тепла применяется ставка 39,38 грн. за 1 кв. м в месяц отопительного периода.

В сезоне 2026/2027 бытовые потребители КП "Харьковские тепловые сети" продолжают платить по предварительному тарифу из-за моратория на повышение стоимости теплоснабжения.

Решением исполнительного комитета Харьковского городского совета № 446 от 19 августа 2026 утверждены новые экономически обоснованные тарифы предприятия. В то же время, для населения сохраняется предварительный уровень оплаты.

Почему платежки за отопление отличаются

Даже по неизменным тарифам суммы в платежках могут отличаться. Причина не только в стоимости тепловой энергии, но и в потреблении и правилах распределения затрат.

Если здание оборудовано общедомовым устройством учета, размер потребления определяют по его показателям, а издержки распределяют меж потребителями по установленным правилам. Сам факт наличия счетчика не означает, что каждая квартира платит только за собственное потребление.

Для домов без соответствующих устройств учета могут использовать ставку за квадратный метр. В таком случае площадь жилья оказывает непосредственное влияние на начисление.

В холодные периоды здание обычно требует больше тепла для поддержания комфортной температуры. При наличии домового счетчика это может влиять на объем потребления и сумму к распределению.

Утепление стен, состояние окон, теплоизоляция крыши и потери тепла в системе отопления влияют на потребность дома в тепловой энергии. Два дома одинаковой площади могут потреблять разное количество тепла из-за отличий в конструкции и техническом состоянии.

Как проверить начисления за отопление

Чтобы понять, правильно ли начислена плата, сначала проверьте название предприятия в платежке и тариф, применимый именно к вашей категории потребителей. Далее выясните, выполнен ли расчет по показателям домового счетчика, по площади или по другому предусмотренному порядку.

Для Львова особо важно учитывать двухставочную систему, поскольку переменная часть тарифа не отражает всех составляющих начисления. Если сумма кажется неправильной, попросите поставщика предоставить расчет с указанием применяемого тарифа, объема тепловой энергии, площади и других составляющих, учтенных в платежке.