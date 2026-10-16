Опалювальний сезон 2026: які тарифи на тепло у Дніпрі, Києві, Львові та Харкові

У Києві, Дніпрі та Львові опалювальний сезон 2026/2027 розпочинається без підвищення тарифів для побутових споживачів. Водночас суми у платіжках залежать не лише від вартості теплової енергії, а й від постачальника, способу обліку та особливостей системи опалення будинку.

Який тариф на опалення у Києві

Для побутових споживачів КП "Київтеплоенерго" тариф на теплову енергію становить 1654,41 грн за 1 Гкал. У сезоні 2026/2027 ця ставка для населення залишається незмінною.

Як повідомляє Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація , нові економічно обґрунтовані тарифи застосовуватимуться до бюджетних установ, інших споживачів і релігійних організацій. Для населення зберігаються попередні ставки.

Кінцева сума в платіжці залежить від кількості тепла, спожитого будинком, і порядку розподілу витрат між його мешканцями. Тому сам тариф за гігакалорію не дає змоги визначити, скільки заплатить конкретна квартира.

Скільки коштує опалення у Дніпрі

Для абонентів КП "Теплоенерго" тариф на теплову енергію для населення становить 1741,32 грн за 1 Гкал із ПДВ. Це на 86,91 грн більше, ніж ставка КП "Київтеплоенерго".

Однак таке порівняння стосується лише тарифів двох конкретних підприємств. У Дніпрі працюють й інші постачальники тепла, зокрема Придніпровська ТЕС, тому для перевірки нарахувань потрібно враховувати, хто саме надає послугу конкретному будинку.

За даними КП "Теплоенерго" , зазначений тариф для населення передбачений на період до 31 грудня 2026 року. Отже, для нарахувань після цієї дати важливо враховувати подальші рішення щодо тарифів.

Різниця у 86,91 грн за Гкал не означає, що кожна платіжка у Дніпрі буде дорожчою за київську. Загальна сума залежить від фактичного споживання тепла, характеристик будинку та способу обліку.

Які тарифи на опалення діють у Львові

У Львові для населення застосовується двоставкова система розрахунків за теплову енергію. Вона передбачає змінну частину, пов'язану з обсягом споживання, та умовно-постійну складову, яка залежить від теплового навантаження системи.

За даними тарифних документів ЛМКП "Львівтеплоенерго" , змінна частина тарифу становить:

1468,11 грн за 1 Гкал для житлових будинків із лічильниками теплової енергії;

32,15 грн за 1 кв. м на місяць для житлових будинків без будинкових і квартирних лічильників протягом періоду надання послуги.

Ці показники не є повною вартістю опалення для всіх споживачів. Для коректного розрахунку потрібно враховувати структуру тарифу та спосіб нарахування, який застосовується до конкретного будинку.

2 жовтня 2026 року виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив нові економічно обґрунтовані тарифи для "Львівтеплоенерго". Водночас для населення нові ставки не застосовуються через дію мораторію.

Який тариф на опалення у Харкові

У Харкові тариф на теплову енергію для населення становить 1539,50 грн за 1 Гкал з ПДВ.

Для будинків без лічильників тепла застосовується ставка 39,38 грн за 1 кв. м на місяць опалювального періоду.

У сезоні 2026/2027 побутові споживачі КП "Харківські теплові мережі" продовжують сплачувати за попереднім тарифом через дію мораторію на підвищення вартості теплопостачання.

Рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради № 446 від 19 серпня 2026 року затверджено нові економічно обґрунтовані тарифи підприємства. Водночас для населення зберігається попередній рівень оплати.

Чому платіжки за опалення відрізняються

Навіть за незмінних тарифів суми в платіжках можуть відрізнятися. Причина - не лише у вартості теплової енергії, а й у споживанні та правилах розподілу витрат.

Якщо будинок обладнаний загальнобудинковим приладом обліку, обсяг споживання визначають за його показниками, а витрати розподіляють між споживачами за встановленими правилами. Сам факт наявності лічильника не означає, що кожна квартира сплачує лише за власне індивідуальне споживання.

Для будинків без відповідних приладів обліку можуть застосовувати ставку за квадратний метр. У такому разі площа житла безпосередньо впливає на нарахування.

У холодні періоди будівля зазвичай потребує більше тепла для підтримання комфортної температури. За наявності будинкового лічильника це може впливати на обсяг споживання та суму до розподілу.

Утеплення стін, стан вікон, теплоізоляція даху та втрати тепла в системі опалення впливають на потребу будинку в тепловій енергії. Два будинки однакової площі можуть споживати різну кількість тепла через відмінності в конструкції та технічному стані.

Як перевірити нарахування за опалення

Щоб зрозуміти, чи правильно нарахували плату, спочатку перевірте назву підприємства у платіжці та тариф, застосований саме до вашої категорії споживачів. Далі з'ясуйте, чи розрахунок виконано за показниками будинкового лічильника, за площею або за іншим передбаченим порядком.

Для Львова окремо важливо враховувати двоставкову систему, оскільки змінна частина тарифу не відображає всіх складових нарахування. Якщо сума здається неправильною, попросіть постачальника надати розрахунок із зазначенням застосованого тарифу, обсягу теплової енергії, площі та інших складових, які враховано у платіжці.