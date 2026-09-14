"Что бы вы сказали себе в начале?": опытные водители дали советы новичкам за рулем

Не ускоряйтесь, когда вам сигналят

Один из самых простых, но в то же время важных советов для новичков касался ситуаций, когда другие водители начинают нервничать из-за медленной езды.

"Не ускоряйся, когда тебе сигналят. Торопятся - объедут", - посоветовала одна из водительниц.

И действительно, желание поскорее освободить дорогу по сигналу другого автомобиля может заставить новичка действовать наспех. Если водитель сзади хочет ехать быстрее, это не значит, что нужно превышать комфортную для себя скорость или делать резкие маневры.

Даже если вы на главной дороге, это не значит, что вы в безопасности

Опытные водители советуют новичкам не полагаться исключительно на правила приоритета, а постоянно следить за поведением других участников движения.

"Не всегда если вы на главной вы в безопасности, анализируйте выезжающих из второстепенных", - написал один из комментаторов.

Другой водитель дал схожий совет, но еще категоричнее. Если кто-то ведет себя агрессивно или нарушает правила, отметил мужчина, лучше просто пропустить его, даже если формально у вас есть преимущество.

"Пропускайте дураков, которые едут агрессивно и не по правилам даже если вы правы, поверьте это этого не стоит", - говорится в комментарии.

Не переоценивайте себя через несколько месяцев вождения

Отдельно опытные водители обратили внимание на момент, который может оказаться опасным для новичка: когда страх уже прошел, а реального опыта еще недостаточно.

"Из опыта первые несколько лет за рулем наиболее опасны. Особенно момент, когда уже кажется, что все умеешь и ничего не боишься", - отметил один из участников обсуждения.

Другая пользовательница рассказала, что сама почувствовала такой период примерно через 3-4 месяца после начала вождения. Теперь, имея почти четыре года опыта и регулярно преодолевая большие расстояния, она, наоборот, осторожнее.

"Когда вам будет казаться, что вы супер водитель - очень важно помнить, что это не так", - подчеркнула другая комментаторша.

Не садитесь за руль, если вас клонит на сон

В ветке отдельно напомнили о сонливости, ведь усталость за рулем может быть опасна независимо от опыта водителя.

"Хочется спать - остановите машину и поспите 20-30 мин и езжайте дальше (если уж горит). Кофе не работает. Энергетик… Дальше - только спать", - написал один из водителей.

В то же время воспринимать энергетик как способ безопасно продлить поездку не стоит. Если водитель чувствует сонливость, самый безопасный вариант – остановиться в безопасном месте и отдохнуть.

Вечером кажется, что все видно, но это не так.

Еще один совет касался ночного вождения.

"Когда думаете, что все видно вечером - нет, не видно", - коротко предупредил опытный водитель.

Для новичка особенно актуально: в темноте сложнее оценивать расстояние, замечать пешеходов, велосипедистов и препятствия, а встречный свет может дополнительно ухудшать видимость.

Не геройствуйте во время непогоды

Опытные водители также советуют не отправляться в путь без необходимости, если погодные условия существенно усложняют движение.

"Если плохая погода и можно не ехать - не едьте", - написал один из комментаторов.

Для начинающего водителя это особенно хорошая стратегия: сначала стоит наработать навыки в понятных дорожных условиях, а уже потом постепенно добавлять более сложные сценарии.

Ремень безопасности – всегда и для всех

Еще один совет касался базовой безопасности в автомобиле.

"Пристегните себя и всех пассажиров", - подчеркнул водитель.

Отдельно участники дискуссии обратили внимание на детей, они должны перевозиться в соответствующем детском удерживающем устройстве.

"Ребенок - только в автокресле, или не едет вообще", - категорически написал один из комментаторов.

Не держитесь слишком близко к рулю

Одна из участниц дискуссии рассказала о собственном опыте аварии и объяснила, почему новичкам важно правильно настраивать положение за рулем.

"Не ездите близко к рулю! Это опасно", - написала она.

По ее словам, во время ДТП сработала подушка безопасности, и она получила серьезную травму руки. Она предположила, что при другой посадке последствия могли быть еще более тяжелыми.

Этот совет следует воспринимать не как требование сидеть "подальше любой ценой", а как напоминание о правильной посадке и достаточном расстоянии до руля и подушки безопасности.

Поворотники должны стать автоматической привычкой

Для повседневного вождения участники обсуждения советовали сформировать несколько базовых привычек еще в начале.

"Приучить себя показывать поворотники, со временем даже не будете замечать, как автоматически включаете их", - написала одна из пользовательниц.

Другой водитель посоветовал новичкам не делать резких маневров через правую полосу, поскольку там может быть припаркован автомобиль или другое препятствие.