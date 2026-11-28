Кто должен платить за больничный

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, если речь идет об обычном заболевании или бытовой травме, первые пять дней временной нетрудоспособности оплачивает работодатель за свой счет.

Начиная с шестого дня выплату финансирует ПФУ.

Важно различать эти две части: работодатель не должен ждать денег от государственного учреждения, чтобы выплатить первые пять дней. Их должен перечислить в ближайший после назначения помощи день выплаты зарплаты. Часть последующих дней работодатель выплачивает после поступления финансирования от ПФУ.

Как проверить, на каком этапе больничный

Перед обращением с жалобой следует проверить, сформировался ли электронный больничный и какой статус он имеет.

Для этого нужно:

Зайти на портал электронных услуг ПФУ ;

Авторизоваться удобным способом электронной идентификации;

Открыть раздел "Временная потеря трудоспособности";

Перейти к пункту "Мои листки нетрудоспособности";

Найти нужный документ и проверить его статус, период и данные работодателя.

Особое внимание обратите на статусы:

"Закрытый" - больничный сформированный, но еще не готовый к обработке работодателем;

- больничный сформированный, но еще не готовый к обработке работодателем; "Готово к оплате" - работодатель может оформлять выплату;

- работодатель может оформлять выплату; "Оплаченный" - финансирование по заявлению-расчету поступило работодателю. Это еще не подтверждает, что деньги уже зачислены на карточку работника.

Обычный больничный переходит в статус "Готово к оплате" через семь дней после даты закрытия. После этого работодатель имеет не более 10 рабочих дней для рассмотрения документов и назначения помощи. Подробнее о статусах и сроках ПФУ можно прочитать в официальной инструкции.

Сколько ждать денег

Для обычного больничного процедура предусматривает несколько последовательных этапов:

после получения статуса "Готово к оплате" работодатель имеет до 10 рабочих дней на рассмотрение документов и назначение выплаты;

после принятия решения бухгалтерия должна не позднее чем через пять рабочих дней подать заявление-расчет в ПФУ;

Пенсионный фонд финансирует выплату в течение трех рабочих дней после поступления заявления-расчета;

первые пять дней обычной болезни работодатель оплачивает в ближайший после назначения пособия день выплаты зарплаты, не дожидаясь финансирования от ПФУ;

остальную сумму работодатель выплачивает после поступления средств от Фонда.

В разъяснении Пенсионного фонда о порядке выплаты больничных отмечается, что отсчет не начинается прямо в день, когда врач закрыл больничный: сначала документ должен перейти в статус "Готово к оплате".

Что делать, если работодатель задерживает выплату

Если больничный уже готов к оплате, но денег нет, не ограничивайтесь устными вопросами бухгалтерии. Попросите работодателя в письменном виде сообщить:

приняли решение о назначении помощи;

какую сумму насчитали;

подали заявление-расчет в ПФУ;

когда Фонд профинансировал выплату, если заявление уже приняли.

Эти сведения помогут понять, где именно возникла задержка. Если работодатель не подал заявление-расчет или не выплатил денежные средства после финансирования, следует обратиться к руководству предприятия с письменным требованием произвести выплату.

Если вопрос не решается, можно подать обращение в Государственную службу Украины по труду. Для этого есть официальная электронная форма Гоструда. К обращению следует добавить копии документов и переписку с работодателем, подтверждающим обстоятельства задержки.

Если ПФУ уже профинансировал выплату, но работодатель не перечисляет деньги, можно также сообщить об этом Пенсионный фонд через вебпортал или обратиться в сервисный центр.

Когда правила оплаты больничного отличаются

Как указано в разъяснении ПФУ о выплатах по листкам нетрудоспособности, приведенные выше сроки касаются обычного заболевания или бытовой травмы. Для других случаев действует другой порядок.

Уход за больным ребенком или другим членом семьи.

Помощь финансирует ПФУ с первого дня нетрудоспособности - работодатель не оплачивает первые пять дней за свой счет.

Беременность и роды.

Помощь финансируется за счет ПФУ с первого дня. Статус "Готово к оплате" появляется через семь дней после открытия больничного, а работодатель имеет до трех рабочих дней на рассмотрение документов.

Производственная травма или профессиональное заболевание.

Первые 17 дней нетрудоспособности оплачивает работодатель, а с 18 дня выплату финансирует ПФУ.

Можно ли получить больничные напрямую от Пенсионного фонда

Конечно, это не универсальный способ обойти работодателя. Закон предусматривает частные случаи, когда выплату назначает и осуществляет территориальный орган ПФУ.

В частности, это возможно после ликвидации предприятия при отсутствии правопреемника или других предусмотренных законом ситуациях.

То есть, сама по себе задержка или нежелание работодателя платить еще не означает, что работник может автоматически подать заявление и получить всю сумму непосредственно от Фонда. Исключения предусмотрены Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Если работодатель официально отказал в назначении помощи или работник не согласен с решением, его можно обжаловать. Поэтому важно сохранять письменный отказ, расчеты, обращения и ответы на них.