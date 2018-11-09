Загинув за Донбас: історія 21-річного бійця з позивним "Растішка"

Фото: Загинув боєць (Колаж РБК-Україна)

Життя колишнього воїна "Азова" обірвалося в боротьбі за вільний Донбасу

Більше року тому загинув донеччанин, боєць збройних сил України з позивним "Растішка". На момент смерті йому було всього 21 рік. Донецька окупація, наведення там "порядку" терористичними угрупованнями змусили хлопця покинути рідне місто, і вступити в ряди полку "Азов", пише 24tv.ua.

Бійця звали Владислав В'ячеславович Писаренко.

Відомо, що Владислав не особливо жалував українську владу, але дуже трепетно ставився до України. Любив свою країну. Він був упевнений, що можна повернути територію Донецька до нормального життя, але треба обов'язково перемогти у цій неоголошеній війні.

На особистому прикладі "Растішка" демонстрував необхідність захистити свій край. Його патріотизм коштував, як і багатьом іншим відважним українським бійцям, життя.

Побратими з Донецька говорять про Владислава, як про унікальну людину, який точно знав, за що воює і чому. "Растішка" ніколи не сумнівався у своєму виборі і ні разу не пошкодував про нього. Він був справжнім патріотом, сміливим, хотів воювати лише на передовій, але ніяк не сидіти десь на базі або в тилу.

Владислав В'ячеславович Писаренко народився 16 липня 1995 року в місті Донецьк. Там минуло його дитинство і юність.

Влад мріяв стати лікарем . Він був студентом Донецького національного медичного університету. Однак закінчити ВУЗ йому так і не довелося.

"Растішка" завжди був борець за правду і справедливість. Раніше брав участь у масових акціях протесту за фактом вбивства футбольного вболівальника клубу "Спартак" Єгора Свиридова в Москві, акції отримали підтримки і резонанс у суспільстві і розрослися на 12 найбільших міст Росії.

У квітні 2015 року виїхав з Донецька і приєднався до лав "Азова". Пробув у полку більше року у складі другої роти. "Растішка" - самий молодий з заїзду.

На початку серпня 2016 року перейшов в батальйон "Донбас-Україна".

Військовою посадою його було: гранатометник відділення штурмового взводу 1-ї штурмової роти 46-го окремого батальйону спеціального призначення "Донбас-Україна", 54-ї ОМБр.

До останньої хвилини Владислав сподівався, що зможе побачити, як відновлюється його Донецьк, і як настає в ньому довгоочікуваний мир. Український світ.

Загинув Владислав Писаренко 27 березня 2017 в результаті боїв поблизу села Новолуганское (Бахмутський район, Донецька область).

Смерть настала від тяжких поранень, які він отримав від підриву на розтяжці.

Трагічні випадки, на жаль, не редскость у зоні бойових дій.

Раніше ми передавали про те, що в Мелітополі помер боєць 20-ї окремої механізованої бригади Олег Попов.Воїн отримав травми не сумісні з життям, медики не змогли йому допомогти.

Також стало відомо, що в Бучацькому районі Тернопільської області помер ветеран АТО Іван Лучка. Після поранення в зоні АТО у нього виникли ускладнення зі здоров'ям. Івану збирали кошти на лікування в онкоклініці. Але на жаль, врятувати життя бійця не вдалося.