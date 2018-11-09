Погиб за Донбасс: история 21-летнего бойца с позывным "Растишка"

Фото: Погиб боец (Коллаж РБК-Украина)

Жизнь бывшего воина "Азова" оборвалась в борьбе за свободный Донбасс

Более года назад погиб дончанин, боец вооруженных сил Украины с позывным "Растишка". На момент смерти ему было всего 21 год. Оккупация Донецка, наведение там "порядка" террористическими группировками вынудили парня покинуть родной город, и вступить в ряды полка "Азов", пишет 24tv.ua

Бойца звали Владислав Вячеславович Писаренко.

Известно, что Владислав не особо жаловал украинскую власть, но очень трепетно относился к Украине. Любил свою страну. Он был уверен, что можно вернуть территорию Донецка к нормальной жизни, но надо обязательно победить в этой необъявленной войне.

На личном примере "Растишка" демонстрировал необходимость защитить свой край. Его патриотизм стоил, как и многим другим отважным украинским бойцам, жизни.

Собратья из Донецка говорят о Владиславе, как об уникальном человеке, который точно знал, за что воюет и почему. "Растишка" никогда не сомневался в своем выборе и ни разу не пожалел о нем. Он был настоящим патриотом, смелым, хотел воевать только на передовой, но никак не сидеть где-то на базе или в тылу.

Владислав Вячеславович Писаренко родился 16 июля 1995 в городе Донецк. Там же прошло его детство и отрочество.

Влад мечтал стать врачом . Он был студентом Донецкого национального медицинского университета. Однако закончить ВУЗ ему так и не довелось.

"Растишка" всегда был борец за правду и справедливость. Ранее участвовал в массовых акциях протеста по факту убийства футбольного болельщика клуба "Спартак" Егора Свиридова в Москве, акции получили поддержки и резонанс в обществе и разрослись на 12 крупнейших городов России.

В апреле 2015 года выехал из Донецка и присоединился к рядам "Азова". Пробыл в полку больше года в составе второй роты. "Растишка" - самый молодой из заезда.

В начале августа 2016 года перешел в батальон "Донбасс-Украина".

Военной должностью его было : гранатометчик отделения штурмового взвода 1-й штурмовой роты 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина", 54-й ОМБр.

До последней минуты Владислав надеялся, что сможет увидеть, как восстанавливается его Донецк, и как наступает в нем долгожданный мир. Украинский мир.

Погиб Владислав Писаренко 27 марта 2017 в результате боев вблизи села Новолуганское (Бахмутский район, Донецкая область).

Смерть наступила от тяжких ранений, которые он получил от подрыва на растяжке.

Трагические случаи, к сожалению, не редскость в зоне боевых действий.

Ранее мы передавали о том, что в Мелитополе скончался боец 20-й отдельной механизированной бригады Олег Попов. Воин получил травмы не совместимые с жизнью, медики не смогли ему помочь.

Также стало известно, что в Бучачском районе Тернопольской области умер ветеран АТО Иван Лучка. После ранения в зоне АТО у него возникли осложнения со здоровьем. Ивану собирали средства на лечение в онкоклинике. Но к сожалению, спасти жизнь бойца не удалось.