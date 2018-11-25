"Це війна": реакція мережі на агресію Росії в Азовському морі

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В Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Командування флоту повідомляє, що росіяни стріляли на ураження. У соціальній мережі Facebook політичні діячі та аналітики активно коментують інцидент.

Одним з перших прокоментував напад РФ на український Військово-морський флот член колегії МВС України Зорян Шкіряк у своєму Facebook.

"РФ атакувала військові катери ВМС України в Керчинській протоці! За останньою інформацією у нас двоє поранених. Це черговий ганебний акт відвертого фашизму, відкритої і цинічної збройної агресії держави-окупанта проти суверенної України!!! Чекаємо негайної жорсткої реакції з боку всього цивілізованого світу Мусимо гуртуватися і бути готові до чергової військової ескалації, включаючи можливі збройні провокації регулярноі російськоі армії на різних ділянках кордону Війна з РФ триває і вона поруч з нами... Ніякої паніки та істерик, тільки виваженість і холодний розум!" — написав Зорян Шкіряк.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/zoryan.zoryan

Відомий політичний блогер, політтехнолог Олексій Голубоцький у своєму Facebook прокоментував напад, оцінивши реакцію з усіх сторін конфлікту.

"Що таке "гібридна війна" на прикладі сьогоднішньої Керченської кризи. З боку РФ: половина верещить "Пабєда! Унічтожим украинскую воєнщіну!". Друга половина так само голосно верещить "Украінская провокация!" і згадує анонсовані Порошенком, Геращенко, Клімкіним та іншими резолюції ООН щодо мілітаризації Азову й Криму, щодо визнання РФ офіційно "країною-окупантом", рішення грудневої зустрічі G20, розгляд в грудні нових санкцій... "Нас падставілі! Єщьо і відєо тарана слілі!". З боку України: половина верещить "Зрада! Вони тупо здались окупантам!". Інша половина, як я, оцінює трохи віддаленіші наслідки для РФ, де "всьо плохо" буде для них. При тому вирішуватись все буде все ж на рівні НАТО, в України для того замало ресурсів", — написав політичний коментатор.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/aleksej.golobuckij

Відомий український журналіст Айдер Муждабаєв у своєму Facebook також прокоментував воєнну ситуацію. Він сказав, що це справжня війна.

"Це війна. Якщо хто не пам'ятає. Росіяни нагадають. Всім. Не сумнівайтеся. У будь-який момент і в будь-якому вигляді. Коли і як захочуть. Соромно за політиків, соромно за колег — соромно за всіх, хто живе, під собою не відчуваючи війни. Ви — несправжні. Вона — справжня. Нас чекають страшні роки. Я нікого не лякаю", — написав він.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ayder.muzhdabaev

Відомий український політтехнолог, керівник Центру політичної розвідки Олег Пастернак у своєму Facebook процитував положення Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 (XXIX) "Визначення агресії", прийнятої 14 грудня 1974 року.

"Агресією є застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної недоторканності або політичної незалежності іншої держави або яким-небудь іншим чином, несумісним зі Статутом Організації Об'єднаних Націй... Будь-яка з наступних дій, незалежно від оголошення війни... буде кваліфікуватися як акту агресії: d) напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили або морські і повітряні флоти іншої держави", — цитує політтехнолог.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/oleg.posternak

Координатор в "Стоп Терор" Семен Кабакаев на своїй сторінці у Facebook приєднався до коментаторів. Він вважає, що конфлікт у морі може призвести до ескалації на Донбасі і до можливої другої військової кампанії з боку РФ! Він також зазначив, що всі три судна ВМС України захоплені РФ.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/kabakaevsemen

Відомий український волонтер, активіст Роман Доник вважає, що панікувати не варто, так як війна триває вже п'ятий рік і напад на ВМС України — питання часу. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Народ, припиніть будь ласка нагнітати і впадати в істерику. У нас війна. П'ятий рік. І тільки питання часу, коли вона повинна була перекинутися і на море. Саме тому у нас підсилюють ВМС, саме тому по морю грають вчення. Саме тому будуємо і просимо катери. Саме тому готуються відбивати висадку десанту. На всіх кораблях екіпажі, які знають, що роблять. Це не 14 рік. Там офіцери, які мають всі необхідні інструкції. При плануванні операції, в будь-якому випадку, був задум, прораховувалися різні ситуації, у тому числі і найгірші. Ми знаємо тільки те, що відбувається, але не знаємо НАВІЩО це робилося і ЧИМ це ЗАКІНЧИТЬСЯ. Не біжіть попереду паровоза. Все буде. І відповідь. І заява Порошенка. І заява МЗСу. Зберігаємо спокій і чистимо зброю. Гірше, ніж в 14 вже не буде. Вистояли тоді, вистоїмо і зараз. Це один з боїв. І він ще не програний. Можливо це і була мета", — написав він.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/skitalec

Відомий український блогер Олег Пономар також висловив свою точку зору на те, що трапилося. Він вважає, що військовий конфлікт пов'язаний з передвиборчою кампанією в Україні. Про це він написав у себе в Facebook.

"Росія створює контрольований локальний військовий конфлікт з єдиною метою - дати своїх кандидатів на виборах в Україні, фактаж і фон для інформаційної PR-атаки. (Ну не нові санкції вони просять насправді). Частина російських кандидатів в Україні буде кричати - "чому ми не відповідаємо дуже жорстко?" (фактично - не вплутуватися в гарячу війну, поховавши дипломатично-санкційний процес). Частина російських кандидатів буде говорити -" дивіться, що діється". Так далі тривати не може. Потрібна нова стратегія світу, бо, бачите, стара не працює. Або потрібен хитрий секретний новий план. І так далі", - написав він.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Олег Паламар

Нагадаємо, що Порошенко скликав військовий кабінет через ситуацію на Азові.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ захопила три кораблі ВМС України.

Відео: (video.rbc.ua)