"Это война": реакция сети на агрессию России в Азовском море

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В Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Командование флота сообщает, что россияне стреляли на поражение. В социальной сети Facebook политические деятели и аналитики активно комментируют инцидент.

Одним из первых прокомментировал нападение РФ на украинский Военно-морской флот член коллегии МВС Украины Зорян Шкиряк в своем Facebook.

"РФ атаковала военные катера ВМС Украины в Керченский проливе! У нас есть раненый. Это очередной позорный акт открытой и циничной вооруженной агрессии государства-оккупанта против суверенной Украины!!! Ждем немедленной жесткой реакции со стороны всего цивилизованного мира! Должны быть готовы к очередной эскалации, включая возможные вооруженные провокации регулярной российской армии на разных участках границы! Война с РФ продолжается и она рядом с нами... Никакой паники и истерик, только взвешенность и холодный ум!" — написал Зорян Шкиряк.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/zoryan.zoryan

Известный политический блогер, политтехнолог Алексей Голубоцкий в своем Facebook прокомментировал нападение, оценив реакцию со всех сторон конфликта.

"Что такое "гибридная война" на примере сегодняшней Керченского кризиса. Со стороны РФ: половина кричит "Победа! Уничтожим украинскую военщину!". Вторая половина так же громко верещит "Украінская провокация!" и вспоминает анонсированные Порошенко, Геращенко, Климкиным и другими резолюции ООН по милитаризации Азову и Крыму, по признанию РФ официально "страной-оккупантом", решение декабрьской встречи G20, рассмотрение в декабре новых санкций... "Нас падставили! Еще и видео тарана слили!". Со стороны Украины: половина кричит "Измена! Они тупо сдались оккупантам!". Другая половина, как я, оценивает немного отдаленные последствия для РФ, где "все плохо" будет для них. При том решаться все будет все же на уровне НАТО, у Украины для того мало ресурсов", — написал политический комментатор.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/aleksej.golobuckij

Известный украинский журналист Айдер Муждабаев в своем Facebook также прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он сказал, что это настоящая война.

"Это война. Если кто не помнит. Русские напомнят. Всем. Не сомневайтесь. В любой момент и в любом виде. Когда и как захотят. Стыдно за политиков, стыдно за коллег — стыдно за всех, кто живет, под собою не чуя войны. Вы — ненастоящие. Она — настоящая. Нас ждут страшные годы. Я никого не пугаю", — написал он.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ayder.muzhdabaev

Известный украинский политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Пастернак в своем Facebook процитировал положения Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3314 (XXIX) "Определение агрессии", принятой 14 декабря 1974 года.

"Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций... Любое из следующих действий, независимо от объявления войны... будет квалифицироваться в качестве акта агрессии: d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства", — цитирует политтехнолог.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/oleg.posternak

Координатор в "Стоп Террор" Семен Кабакаев на своей странице в Facebook присоединился к комментаторам. Он считает, что конфликт в море может привести к эскалации на Донбассе и к возможной второй военной кампании со стороны РФ! Он также отметил, что все три судна ВМС Украины захвачены РФ.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/kabakaevsemen

Известный украинский волонтер, активист Роман Доник считает, что паниковать не стоит, так как война длится уже пятый год и нападение на ВМС Украины — вопрос времени. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Народ, прекратите пожалуйста нагнетать и впадать в истерику. У нас война. Пятый год. И только вопрос времени, когда она должна была перекинуться и на море. Именно поэтому у нас усиливают ВМС, именно поэтому по морю играют учения. Именно поэтому строим и просим катера. Именно поэтому готовятся отбивать высадку десанта. На всех кораблях экипажи, которые знают, что делают. Это не 14 год. Там офицеры, которые имеют все необходимые инструкции. При планировании операции, в любом случае, был замысел, просчитывались различные ситуации, в том числе и самые худшие. Мы знаем только то, что происходит, но не знаем ЗАЧЕМ это делалось и ЧЕМ это ЗАКОНЧИТСЯ. Не бегите впереди паровоза. Все будет. И ответ. И заявление Порошенко. И заявление МИДа. Сохраняем спокойствие и чистим оружие. Хуже, чем в 14 уже не будет. Выстояли тогда, выстоим и сейчас. Это один из боев. И он еще не проигран. Возможно это и была цель", — написал он.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/skitalec

Известный украинский блогер Олег Пономарь такде выразил свою точку зрения на случившееся. Он считает, что военный конфликт как-то связан с предвыборной кампанией в Украине. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Россия создает контролируемый локальный военный конфликт с единственной целью - дать своим кандидатам на выборах в Украине, фактаж и фон для информационной PR-атаки. (Ну не новые же санкции они просят на самом деле). Часть российских кандидатов в Украине будет кричать - "почему мы не отвечаем очень жестко?" (фактически - не ввязываемся в горячую войну, похоронив дипломатически-санкционный процесс). Часть российских кандидатов будет говорить - "смотрите, что творится". Так дальше продолжаться не может. Нужна новая стратегия мира, ибо, видите - старая не работает. Или нужен хитрый секретный новый план. И так далее", - написал он.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Олег Пономарь

Напомним, что Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации на Азове.

Ранее РБК-Украина сообщало, что РФ захватила три корабля ВМС Украины.

Видео: (video.rbc.ua)