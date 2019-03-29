Іноземцям пропонують "тур по війні" на Донбасі: подробиці скандалу

Фото: Донецький аеропорт, фото з відкритих джерел

Туристів кличуть на Донбас подивитися наслідки війни РФ проти України

Іноземцям пропонують тур на Донбас у зону проведення операції Об'єднаних сил, щоб ознайомитись з наслідками російської військової інтервенції в Україну. Одноденний візит у Слов'янськ та Краматорськ Донецької області ("зелена" зона доступу ООС) одна з туристичних компаній оцінила у 344 євро з людини (близько 10 740 гривень). Скандальну пропозицію розміщено на популярному інтернет-майданчику з планування подорожей TripAdvisor, зазначений номер телефону гіда - із британським кодом.

Потенційних клієнтів "Донбас Туру: Досвід війни" (Donbass Tour: War Experience) в описі до пропозиції заманюють "стати частиною нової європейської історії".

Учасникам туру пропонують досліджувати "колишню прифронтову зону агресії Росії проти України (2014-2019) у Слов'янську і Краматорську", побачити руїни лікарень та шкіл, пошкоджених від обстрілів і вибухів, поспілкуватися зі свідками бойових дій з числа місцевих жителів, пройти через ВКПП, приміряти шолом і бронежелет, відвідати діючі бомбосховища та придбати сувеніри на керамічному ринку у формі зброї (гранати та автомати Калашникова)

Саме оголошення супроводжує фото зруйнованої психіатричної лікарні в селищі Семенівка біля Слов'янська.

Фото: тур одного дня на Донбас (tripadvisor.com / Donbass_Tour_War_Experience_1_day-Kiev)

У тур входить пересування на автомобілі з кондиціонером, "традиційний український обід зі стравами Донбасу", бутильована вода, шоломи і куленепробивні жилети.

Гід зустрічає приїжджих у Києві на центральному залізничному вокзалі. Потім група відправляється до Краматорська (готель), потім відвідують Слов'янську ТЕЦ, і знову вирушають до Києва. Також можливий трансфер з аеропорту (від 20 до 40 доларів за необхідності). Все це займає один день.

"Війна в Україні - найбільш масштабний і кровопролитний військовий конфлікт з часів Другої світової війни. Протягом 2014-2019 років було вбито понад 10 000 військових і цивільних осіб. Війна все ще триває", - написали автори туристичного пропозиції.

Зазначимо, що це скандальне оголошення викликало обурення в мережі. На даний момент на сайті TripAdvisor воно отримало "заморожений" статус (це може свідчити як про те, що пропозицію скасували, так і про те, що зараз "не сезон" або тур розпроданий).

Скандальна пропозиція "Донбас Тур: Досвід війни" призупинено

Зокрема, працівниця сфери туризму Маргарита Головешкіна з Донецька, яка зараз живе в Києві, написала в Facebook про те, що компанія в Лондоні тимчасово призупинила діяльність даного туру, оголошення вже зняли з сайту Pigeon Tours. У той же час відновлення програми заплановано на кінець квітня – початок травня.

"Треба порадити авторам включити до програми танці на похованнях, кімнату тортур Гіркіна в якості музею та атракціон: катуй місцевого жителя паяльником і цвяхами, але за окрему плату... Немає слів", - обурюється ще один юзер Євген Спірін.

Фото: Зруйновані будівлі на Донбасі (facebook.com/Natali Prilutskaya)

Посадовці також в курсі про розміщення в інтернеті цієї турпропозиції для іноземців, але вказали на її сумнівність. У мерії Слов'янська заявили, що щось подібне пропонували західні фірми ще у 2014 році, але далі розмов нічого не пішло, повідомляли "Донецькі новини".

За словами начальника Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міськради Віктора Смиренського, до них із маршрутом Donbass Tour: War Experience ніхто не звертався та жодних домовленостей немає.

Ілюстративне фото: Зруйновані бойовиками будівлі в зоні АТО (facebook.com/Natali Prilutskaya)

Як повідомлялося раніше, відомий український військовий журналіст Андрій Цаплієнко показав магніт, придбаний на Донбасі. На ньому – знівечена війною Попасна. Він обурився, що українську війну перетворюють на сувенір.

Нагадаємо, нещодавно користувачі соціальних мереж та жителі окупованих територій України почали писати про те, що ЗСУ увійшли до Горлівки і закріпилися біля міської межі.