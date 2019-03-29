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Иностранцам предлагают "тур по войне" на Донбассе: подробности скандала

STYLERВойна    29.03.2019 - 07:19
Иностранцам предлагают "тур по войне" на Донбассе: подробности скандала
Фото: Донецкий аэропорт, фото из открытых источников

Туристов зовут на Донбасс посмотреть последствия войны РФ против Украины

Иностранцам предлагают тур на Донбасс в зону проведения операции Объединенных сил, чтобы ознакомится с последствиями российской военной интервенции в Украину. Однодневный визит в Славянск и Краматорск Донецкой области ("зеленая" зона доступа ООС) одна из туристических компаний оценила в 344 евро с человека (около 10 740 гривен). Скандальное предложение размещено на популярной интернет-площадке по планированию путешествий TripAdvisor, указанный номер телефона гида - с британским кодом.

Потенциальных клиентов "Донбасс Тура: Опыт войны" (Donbass Tour: War Experience) в описании к предложению заманивают "стать частью новой европейской истории".

Участникам тура предлагают исследовать "бывшую прифронтовую зону агрессии России против Украины (2014-2019) в Славянске и Краматорске", увидеть руины больниц и школ, поврежденных от обстрелов и взрывов, пообщаться со свидетелями боевых действий из числа местных жителей, пройти через ВКПП, примерить шлем и бронежелет, посетить действующие бомбоубежища и купить сувениры на керамическом рынке в форме оружия (гранаты и автоматы Калашникова).

Само объявление сопровождает фото разрушенной психиатрической больницы в поселке Семеновка около Славянска.

Иностранцам предлагают &quot;тур по войне&quot; на Донбассе: подробности скандала

Фото: тур одного дня на Донбасс (tripadvisor.com / Donbass_Tour_War_Experience_1_day-Kiev)

В тур входит передвижение на автомобиле с кондиционером, "традиционный украинский обед с блюдами Донбасса", бутилированная вода, шлемы и пуленепробиваемые жилеты.

Гид встречает приезжих в Киеве на центральном жд-вокзале. Затем группа отправляется в Краматорск (в отель), потом посещают Славянскую ТЭЦ, и снова в отправляются в Киев. Также возможен трансфер из аэропорта (от 20 до 40 долларов при необходимости). Все это занимает один день.

"Война в Украине - самый масштабный и кровопролитный военный конфликт со времен Второй мировой войны. В течение 2014-2019 годов было убито более 10 000 военных и гражданских лиц. Война все еще продолжается", - написали авторы туристического предложения.

Отметим, что это скандальное объявление вызвало возмущение в сети. На данный момент на сайте TripAdvisor оно получило "замороженный" статус (это может говорить как о том, что предложение отменили, так и о том, что сейчас "не сезон" или тур распродан). 

Иностранцам предлагают &quot;тур по войне&quot; на Донбассе: подробности скандала

Скандальное предложение "Донбасс Тур: Опыт войны" приостановлено

В частности, работница сферы туризма Маргарита Головешкина из Донецка, которя сейчас живет в Киеве, написала в Facebook о том, что компания в Лондоне временно приостановила деятельность данного тура, объявление уже сняли с сайта Pigeon Tours. В то же время возобновление программы запланировано на конец апреля – начало мая.

"Надо посоветовать авторам включить в программу танцы на захоронениях, комнату пыток Гиркина в качестве музея и аттракцион: пытай местного жителя паяльником и гвоздями, но за отдельную плату... Нет слов", - возмущается еще один юзер Евгений Спирин.  

Иностранцам предлагают &quot;тур по войне&quot; на Донбассе: подробности скандала

Фото: Разрушенные здания на Донбассе (facebook.com/Natali Prilutskaya)

Чиновники также в курсе о размещении в интернете этого турпредложения для иностранцев, но указали на его сомнительность. В мэрии Славянска заявили, что нечто подобное предлагали западные турфирмы еще в 2014 году, но дальше разговоров ничего не пошло, сообщали "Донецкие новости". . 

По словам начальника Управления экономического и инвестиционного развития Славянского горсовета Виктора Смиренского, к ним с маршрутом Donbass Tour: War Experience никто не обращался и никаких договоренностей нет.

Иностранцам предлагают &quot;тур по войне&quot; на Донбассе: подробности скандала

Иллюстративное фото: Разрушенные боевиками здания в зоне АТО (facebook.com/Natali Prilutskaya)

Как сообщалось ранее, известный украинский военный журналист Андрей Цаплиенко показал магнит, приобретенный на Донбассе. На нем – изуродованная войной Попасная. Он возмутился, что украинскую войну превращают в сувенир.

Напомним, недавно пользователи социальных сетей и жители оккупированных территорий Украины стали писать о том, что ВСУ вошли в Горловку и закрепились у городской черты.

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