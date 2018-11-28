"Немовлята на сніданок для українців": Путін зробив безглузду заяву

Відео: YouTube/Росія 24

Президент Росії Володимир Путін розповів свою версію конфлікту в Керченській протоці, коли військові РФ захопили українські катери і взяли в полон українських моряків. Під час своєї промови на форумі "Росія кличе", Володимир Путін висловився з приводу введення воєнного стану в Україні і зазначив, що українські політики готові їсти немовлят на сніданок.

"Сьогоднішня київська влада з успіхом продає антиросійські настрої. У них нічого іншого вже не залишилося, нічого продавати. Таке враження, щоб вони не зробили - їм все сходить з рук. Якщо вони зажадають сьогодні немовлят на сніданок - їм, напевно, подадуть і немовлят. А що ж скажуть. Вони хочуть їсти. З цим нічого не поробиш. Але це дуже короткозора політика", - висловився Володимир Путін про українську владу.

Він наполягає на тому, що воєнний стан було введено в зв'язку з тим, що Україна готується до президентських виборів, а не тому що військові РФ здійснили акт агресії щодо українських моряків.

Нагадаємо, 27 листопада патрульні катери РФ атакували українські катери, які рухалися з Одеси в Маріуполь. У результаті нападу були захоплені два українських катери і буксир, а 23 моряки потрапили в полон РФ.

А також ми повідомляли про те, що Верховна Рада підтримала введення воєнного стану в Україні терміном на 30 днів у зв'язку з актом агресії РФ.

Відео: РБК-Україна