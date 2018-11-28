"Младенцы на завтрак для украинцев": Путин сделал сумасбродное заявление

Видео: YouTube/Россия 24

Президент России Владимир Путин рассказал свою версию конфликта в Керченском проливе, когда военные РФ захватили украинские катера и взяли в плен украинских моряков. Во время своей речи на форуме "Россия зовет", Владимир Путин высказался по поводу введения военного положения в Украине и отметил, что украинские политики готовы есть младенцев на завтрак.

"Сегодняшние киевские власти с успехом продает антироссийские настроения. У них другого ничего уже не осталось, ничего продавать. Такое впечатление, чтобы они не сделали - им все сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак - им, наверное, подадут и младенцев. А что же скажут. Они хотят кушать. С этим ничего не поделаешь. Но это очень близорукая политика", - высказался Владимир Путин об украинской власти.

Он настаивает на том, что военное положение было введено в связи с тем, что Украина готовится к президентским выборам, а не потому что военные РФ совершили акт агрессии в отношении украинских моряков.

Напомним, 27 ноября патрульные катера РФ атаковали украинские катера, которые двигались из Одессы в Мариуполь. В результате нападения были захвачены два украинских катера и буксир, а 23 моряка попали в плен РФ.

А также мы сообщали о том, что Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине сроком на 30 дней в связи с актом агрессии РФ.

Видео: РБК-Украина