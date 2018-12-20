"На межі ядерної війни": в атаці Путіна на українські катери знайшли важливий нюанс

Відео: (YouTube/ Роман Цимбалюк)

В Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України, чим спровокували конфлікт. Український журналіст Роман Цимбалюк стверджує, що цим вчинком президент Росії Володимир Путін довів світ до червоної межі, за якою - ядерна війна. Про це він повідомив на своєму YouTube-акаунті.

Журналіст стверджує, що своїми злочинними діями в нейтральних водах Росія створила ситуацію, яка максимально збільшила напругу між Російською Федерацією і США.

Скріншот відео: YouTube/ Роман Цимбалюк)

"А я от думаю: це що виходить? Володимир Володимирович Путін поставив атакою на українські маленькі катери і буксир світ на межу ядерної війни і гонки озброєнь? Ну, дивіться, адже фактично, атакувавши Україну в нейтральних водах, Росія створила прецедент, що відносини між Вашингтоном і Москвою, скажімо так, в черговий раз ускладнилися", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко підкреслив, що Путін хоче приєднати до РФ ще одну частину України.

Раніше повідомлялося, що виступаючи на прес-конференції, Путін заявив, що спроби України силовим шляхом повернути окупований Донбас приречені на провал.

Крім того, представник України на переговорах у Мінську Євген Марчук заявляв, що Києву пропонували відмовитися від Криму заради Донбасу.