"На грани ядерной войны": в атаке Путина на украинские катера нашли важный нюанс

Видео: (YouTube/ Роман Цимбалюк)

В Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины, чем спровоцировали конфликт. Украинский журналист Роман Цимбалюк утверждает, что этим поступком президент России Владимир Путин довел мир до красной черты, за которой - ядерная война. Об этом он сообщил на своем YouTube-аккаунте.

Журналист утверждает, что своими преступными действиями в нейтральных водах Россия создала ситуацию, которая максимально увеличила напряжение между Российской Федерацией и США.

Скриншот видео: (YouTube/ Роман Цимбалюк)

"А я вот думаю: это что получается? Владимир Владимирович Путин поставил атакой на украинские маленькие катера и буксир мир на грань ядерной войны и гонки вооружений? Ну, смотрите, ведь фактически, атаковав Украину в нейтральных водах, Россия создала прецедент, что отношения между Вашингтоном и Москвой, скажем так, в очередной раз осложнились", - подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Путин хочет присоединить к РФ еще одну часть Украины.

Ранее сообщалось, что выступая на пресс-конференции, Путин заявил, что попытки Украины силовым путем вернуть оккупированный Донбасс обречены на провал.

Кроме того, представитель Украины на переговорах в Минске Евгений Марчук заявлял, что Киеву предлагали отказаться от Крыма ради Донбасса.