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"Не витримало серце": в мережі повідомили про дату прощання з ветераном АТО

STYLERВійна    22.01.2019 - 17:44
"Не витримало серце": в мережі повідомили про дату прощання з ветераном АТО
Колаж РБК-Україна

У бійця залишилася дружина і двоє маленьких синів

У Мелітополі раптово помер демобілізований ветеран АТО Сергій Садовський з позивним "Китаєць". Про це розказав голова Спілки ветеранів АТО Мелітополя Володимир Мінко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Мінко повідомив, що український боєць, ветеран АТО і ООС буквально кілька днів тому демобілізувався і приїхав додому у Мелітополь. Але раптово хвороба серця обірвала його життя.

"Кілька днів тому, дзвінок: "Привіт, я, б *** ь, нарешті дембельнулся, вже вдома! Коли можна прийти написати заяву на вступ в союз? Буду з вами движовать, ти ж знаєш, я можу!" - повідомив голова Спілки ветеранів АТО.

&quot;Не витримало серце&quot;: в мережі повідомили про дату прощання з ветераном АТО

Фото: Сергій Садовський (facebook.com/lexveritasss)

Він додав, що Сергій Садовський був добровольцем батальйону "Донбас" і в зоні АТО перебував з 2014 року.

"Доброволець батальйону "Донбас". З 14-го в АТО ... ні, не в АТО, а на нулі. Повернувся додому, але ненадовго, не витримало серце", - зазначив Мінко.

У Сергія Садовського залишилася дружина і двоє маленьких синів.

Також Володимир Мінко повідомив про дату і час прощання з українським бійцем.

"Попрощатися з Сергієм Садовським (Китаєць) можна завтра, 23.01.2019 в 12-00 за адресою: Мелітополь, 2 провулок Карла Лібкнехта, 31. Ховати Героя будуть на Новому кладовищі. Вічна пам'ять", - додав він.

&quot;Не витримало серце&quot;: в мережі повідомили про дату прощання з ветераном АТО

Скріншот поста (facebook.com/lexveritasss)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на фронті загинув 28-річний воїн.

А також розповідали про те, що помер ветеран АТО з позивним "Китаєць".

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