"Не выдержало сердце": в сети сообщили о дате прощания с ветераном АТО

Коллаж РБК-Украина

У бойца осталась жена и двое маленьких сыновей

В Мелитополе внезапно скончался демобилизованный ветеран АТО Сергей Садовский с позывным "Китаец". Об этом рассказал глава Союза ветеранов АТО Мелитополя Владимир Минко на своей странице в социальной сети Facebook.

Минко сообщил, что украинский боец, ветеран АТО и ООС буквально несколько дней назад демобилизовался и приехал домой в Мелитополь. Но внезапно болезнь сердца оборвала его жизнь.

"Несколько дней назад, звонок: "Привет, я, б *** ь, наконец-то дембельнулся, уже дома! Когда можно прийти написать заявление на вступление в союз? Буду с вами движовать, ты же знаешь, я могу!" - сообщил глава Союза ветеранов АТО.

Фото: Сергей Садовский (facebook.com/lexveritasss)

Он добавил, что Сергей Садовский был добровольцем батальона "Донбасс" и в зоне АТО находился с 2014 года.

"Доброволец батальона "Донбасс". С 14-го в АТО ... нет, не в АТО, а на нуле. Вернулся домой, но ненадолго, не выдержало сердце", - отметил Минко.

У Сергея Садовского осталась жена и двое маленьких сыновей.

Также Владимир Минко сообщил о дате и времени прощания с украинским бойцом.

"Проститься с Сергеем Садовским (Китаец) можно завтра, 23.01.2019 в 12-00 по адресу: Мелитополь, 2 переулок Карла Либкнехта, 31. Хоронить Героя будут на Новом кладбище. Вечная память", - добавил он.

Скриншот поста (facebook.com/lexveritasss)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на фронте погиб 28-летний воин.

А также рассказывали о том, что скончался ветеран АТО с позывным "Китаец".