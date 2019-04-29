За вогонь на Великдень окупантам міцно дали по зубах

Фото: український військовий в районі ООС (flickr.com/ministryofdefenceua)

Військові ЗСУ дали бойовикам адекватну відповідь на обстріли

На Донбасі українські військові дали окупантам відчутну адекватну відповідь на обстріли. У прес-центрі Об'єднаних сил повідомили, що за ці вихідні втрати бойовиків склали 6 чоловік і ще 7 отримали поранення.

Так, за даними розвідки, 27 квітня воїни ЗСУ ліквідували 3 окупантів, і ще 6 були поранені, а 28 квітня - на Великдень - у ворога втрати сталися в небойових умовах і склали троє померлими і ще один був травмований.

Російсько-терористичні угруповання обстрілювали українських військових із "заборонених" мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися поблизу населеного пункту Піски, Кримське і Широкіне.

За Великодню добу втрат серед воїнів ЗСУ немає.

Ілюстративне фото: українські військові в зоні ООС

"На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - зазначили в прес-центрі ООС.

Додамо, що в мережі бойовик Олексій Смирнов підтвердив суттєві втрати "ДНРівців", передає real-vin.com.

"Смертю хоробрих полягли кілька наших товаришів сьогодні", - написав терорист.

Ілюстративне фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Як повідомлялося раніше, нещодавно в мережі показали відео, як на Донбасі снайпери ЗСУ в районі селища Катеринівка у Луганській області ліквідували окупанта і поранили ще одного.

Також ми писали про те, що на Донбасі в зоні проведення ООС бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" нанесли удар по позиціях бойовиків і знищили ворожі укріплення і об'єкти.

Нагадаємо, що 15 квітня на Донбасі українські військові відбили напад ворожої ДРГ, а бійці групи К-2 54 ОМБр ліквідували ВОП окупантів. Противник поніс значні втрати в живій силі.