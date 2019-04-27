ЗСУ завдали нищівного удару по бойовиках на Донбасі (відео)

ВСУ знищили укріплення бойовиків (фото: колаж РБК-Україна)

ЗСУ продовжують знищувати військові об'єкти окупантів

ЗСУ вдарили по позиціях бойовиків на окупованому Донбасі і знищили ворожі укріплення та об'єкти. Про це розповів голова Білоцерківської волонтерської групи Юрій Москаленко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, успішний нищівний вогонь по ворогах провели бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

На відео видно, як бійці ВСУ завдали безліч влучних пострілів по ворожих позиціях, після чого укріплення окупантів зайнялися та почали вибухати.

ВСУ знищили укріплення бойовиків (відео: facebook.com/yury.moskalenko)

При цьому деякі ворожі позиції були розташовані на видному місці біля дороги, а інші були замасковані в лісі.

Варто зазначити, що 26 квітня в результаті обстрілу на Донбасі поранені двоє військових і житель Чермалыка. При цьому бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, що з'явилося відео, як ВСУ провчили окупантів за обстріли. Українські воїни завдали точні прицільні постріли по ворожих кулеметних точок і знищили їх.

Ми також писали про те, що в мережі з'явилося захоплююче відео про те, як український снайпер ліквідував російського окупанта на Донбасі. При цьому користувачі в мережі захопились майстерністю снайпера і подякували йому за захист України від ворожих військ.