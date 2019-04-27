ВСУ нанесли сокрушительный удар по боевикам на Донбассе (видео)

ВСУ уничтожили укрепления боевиков (фото: коллаж РБК-Украина)

ВСУ продолжают уничтожать военные объекты оккупантов

ВСУ ударили по позициям боевиков на оккупированном Донбассе и уничтожили вражеские укрепления и объекты. Об этом рассказал глава Белоцерковской волонтерской группы Юрий Москаленко на своей странице в Facebook.

По его словам, успешный сокрушительный огонь по врагам провели бойцы 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

На видео видно, как бойцы ВСУ нанесли множество точных выстрелов по вражеским позициям, после чего укрепления оккупантов загорелись и начали взрываться.

ВСУ уничтожили укрепления боевиков (видео: facebook.com/yury.moskalenko)

При этом некоторые вражеские позиции были расположены на видном месте возле дороги, а другие были замаскированы в лесу.

Стоит отметить, что 26 апреля в результате обстрелов на Донбассе ранены двое военных и житель Чермалыка. При этом боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня.

Напомним, что появилось видео, как ВСУ проучили оккупантов за обстрелы. Украинские воины нанесли точные прицельные выстрелы по вражеским пулеметным точкам и уничтожили их.

Мы также писали о том, что в сети появилось захватывающее видео о том, как украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта на Донбассе. При этом пользователи в сети восхитились мастерством снайпера и поблагодарили его за защиту Украины от вражеских войск.