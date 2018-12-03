Звільнений з в'язниці в РФ Олександр Костенко розповів про тортури в Криму

Фото: Олександр Костенко (facebook.com/Александр Костенко)

3 серпня активіст і політв'язень Олександр Костенко вийшов на свободу

За словами Костенко, у Крыму його били, пускали через тіло струм, а також імітували його затримання на камеру. Про це повідомляє "Кримська правозахисна група".

Звільнений напочатку серпня з російської виправної колонії №5 Кірово-Чeпeцька український політв'язень Олександр Костенко розповів про тортури, яких він зазнав у 2015 році у анексованому Криму.

За словами Олександра, 5 лютого 2015 року, коли він виходив з дому батьків, чоловіки, які стояли поруч з під'їздом, напали на нього. Один вдарив у живіт, а інший по обличчю. Потім вони заштовхали Олександра в автобус, де били і вимагали розповісти про вбивство співробітників "Беркута" на Майдані в Києві.

Потім його тримали в підвалі невідомого будинку — пропускали струм по тілу і змушували на камеру розповідати "те, що їм потрібно". Також йому зламали руку.

В людях, які ставили затриманому Олександру питання під час тортур, він впізнав колишніх співробітників СБУ, а на час допитів - представників ФСБ Артура Шамбазова і Андрія Тішеніна.

Після допитів і катувань, Костенко повезли в слідчий комітет, знову били і змусили підписати протокол.

"Мені погрожували, що моя дитина буде рости в дитячому будинку. Якщо я все підпишу, то про моє місцезнаходження повідомлять рідним. Я запитав у адвоката, яку статтю мені інкримінують. Вона сказала, що ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу Росії. Я підписав все, не читаючи. На цьому протоколі є сліди моєї крові, яка капала з обличчя", — розповів Костенко.

Далі його перевезли в травмпункт, де наклали гіпс на зламану руку.

Після оголошення вироку 22 травня 2015 року, Костенко прооперували в Сімферополі, операцію на відео знімали співробітники Федеральної служби охорони.

Також, за словами Костенка, у в'язниці (після пересилання з Криму) його не лікували, і, "незважаючи на нестерпний біль", змушували працювати з усіма: розбивати лід, розчищати сніг.

Олександр Костенко був засуджений до 3,5 років позбавлення волі, після чого його вивезли з Криму в російську виправну колонію № 5. Костенко своєї провини не визнав. Його судили нібито за заподіяння каліцтва співробітнику кримського "Беркута" у Києві.

Раніше повідомлялося, що політв'язень Олександр Костенко прибув до Києва. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денисова.

Також державний секретар Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрій Заяць заявив, що звільнений з російської в'язниці Костенко є громадянином України.

Скільки українських політв'язнів в РФ

Відео РБК-Україна