Освобожденный из тюрьмы в РФ Александр Костенко рассказал о пытках в Крыму

Фото: Александр Костенко (facebook.com/Александр Костенко)

3 августа активист и политзаключенный Александр Костенко вышел на свободу

По словам Костенко, в Крыму его били, пускали через тело ток, а также имитировали его задержание на камеру. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

Освобожденный в начале августа из российской исправительной колонии №5 Кирово-Чепецка украинский политзаключенный Александр Костенко рассказал о пытках, которым он подвергся в 2015 году в анексованом Крыму.

По словам Александра, 5 февраля 2015 года, когда он выходил из дома родителей, стоящие рядом с подъездом мужчины напали на него. Один ударил в живот, а другой по лицу. Потом они затолкали Александра в автобус, где били и требовали рассказать об убийстве сотрудников "Беркута" на Майдане в Киеве.

Потом его держали в подвале неизвестного дома — пропускали по телу ток и заставляли на камеру рассказывать "то, что им нужно". Также же ему сломали руку.

В людях, которые задавали задержанному Александру вопросы во время пыток, он узнал бывших сотрудников СБУ, а на время допросов - представителей ФСБ Артура Шамбазова и Андрея Тишенина.

После допросов и пыток, Костенко повезли в следственный комитет, снова били и заставили подписать протокол.

"Мне угрожали, что мой ребенок будет расти в детском доме. Если я все подпишу, то о моем местонахождении сообщат родных. Я спросил у адвоката, какую статью мне инкриминируют. Она сказала, что ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса России. Я подписал все, не читая. На этом протоколе есть следы моей крови, которая капала с лица", — рассказал Костенко.

Далее его перевезли в травмпункт, где наложили гипс на сломанную руку.

После оглашения приговора 22 мая 2015 года, Костенко прооперировали в Симферополе, операцию на видео снимали сотрудники Федеральной службы охраны.

Также, по словам Костенко, в тюрьме (после пересылки из Крыма) его не лечили и, "несмотря на адскую боль", заставляли работать со всеми: разбивать лед, расчищать снег,.

Александр Костенко был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, после чего его вывезли из Крыма в российскую исправительную колонию № 5. Костенко своей вины не признал. Его судили якобы за причинение увечья сотруднику крымского "Беркута" в Киеве.

Ранее сообщалось, что политзаключенный Александр Костенко прибыл в Киев. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Также государственный секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Заяц заявил, что освобожденный из российской тюрьмы Костенко является гражданином Украины.

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