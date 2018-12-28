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Відгородилися: окупанти показали 60-кілометровий паркан у Криму (відео)

STYLERВійна    28.12.2018 - 17:52
Відгородилися: окупанти показали 60-кілометровий паркан у Криму (відео)
Скріншот відео (twitter.com/krymrealii)

ФСБ настільки сильно боїться контрабанди

Федеральна служба безпеки Росії продемонструвала 60-кілометровий паркан з колючим дротом, який окупанти побудували в аннексованому Криму. Відео опублікувало видання "Крим. Реалії" в Twitter.

Відгородилися: окупанти показали 60-кілометровий паркан у Криму (відео)

Скріншот відео (twitter.com/krymrealii)

За словами ФСБ, металева конструкція повинна захищати анексований півострів від диверсій, контрабанди заборонених речовин, тютюну, алкоголю і зброї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в МЗС України прокоментували появу забору на адмінкордоні з Кримом.

Також ми повідомляли про реакцію МінТОТ на паркан - вони вважають його спорудження "досить дивним".

До речі, ми говорили про те, що Україна вводить санкції проти археологів з-за розкопок у Криму.

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