Відгородилися: окупанти показали 60-кілометровий паркан у Криму (відео)

ФСБ настільки сильно боїться контрабанди
Федеральна служба безпеки Росії продемонструвала 60-кілометровий паркан з колючим дротом, який окупанти побудували в аннексованому Криму. Відео опублікувало видання "Крим. Реалії" в Twitter.
Скріншот відео (twitter.com/krymrealii)
За словами ФСБ, металева конструкція повинна захищати анексований півострів від диверсій, контрабанди заборонених речовин, тютюну, алкоголю і зброї.
ФСБ Росії показала стіну на в'їзді в Крим.— Крим. Реалії@krymrealii) December 28, 2018
Металева конструкція повинна захистити аннексированный півострів від диверсій, контрабанди заборонених речовин, тютюну, алкоголю і зброї pic.twitter.com/b8tlDwmSJN
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в МЗС України прокоментували появу забору на адмінкордоні з Кримом.
Також ми повідомляли про реакцію МінТОТ на паркан - вони вважають його спорудження "досить дивним".
До речі, ми говорили про те, що Україна вводить санкції проти археологів з-за розкопок у Криму.