Отгородились: оккупанты показали 60-километровый забор в Крыму (видео)

Скриншот видео (twitter.com/krymrealii)

ФСБ настолько сильно боится контрабанды

Федеральная служба безопасности России продемонстрировала 60-километровый забор с колючей проволокой, которое оккупанты построили в аннексированном Крыму. Видео опубликовало издание "Крым. Реалии" в Twitter.

Скриншот видео (twitter.com/krymrealii)

По словам ФСБ, металлическая конструкция должна защищать аннексированный полуостров от диверсий, контрабанды запрещенных веществ, табака, алкоголя и оружия.

ФСБ России показала стену на въезде в Крым.



Металлическая конструкция должна защитить аннексированный полуостров от диверсий, контрабанды запрещенных веществ, табака, алкоголя и оружия pic.twitter.com/b8tlDwmSJN — Крым. Реалии (@krymrealii) December 28, 2018

Напомним, ранее мы писали о том, что в МИД Украины прокомментировали появление забора на админгранице с Крымом.

Также мы сообщали о реакции МинВОТ на забор - они посчитали его сооружение "достаточно странным".

Кстати, мы говорили о том, что Украина вводит санкции против археологов из-за раскопок в Крыму.