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Отгородились: оккупанты показали 60-километровый забор в Крыму (видео)

STYLERВойна    28.12.2018 - 17:52
Отгородились: оккупанты показали 60-километровый забор в Крыму (видео)
Скриншот видео (twitter.com/krymrealii)

ФСБ настолько сильно боится контрабанды

Федеральная служба безопасности России продемонстрировала 60-километровый забор с колючей проволокой, которое оккупанты построили в аннексированном Крыму. Видео опубликовало издание "Крым. Реалии" в Twitter.

Отгородились: оккупанты показали 60-километровый забор в Крыму (видео)

Скриншот видео (twitter.com/krymrealii)

По словам ФСБ, металлическая конструкция должна защищать аннексированный полуостров от диверсий, контрабанды запрещенных веществ, табака, алкоголя и оружия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в МИД Украины прокомментировали появление забора на админгранице с Крымом.

Также мы сообщали о реакции МинВОТ на забор - они посчитали его сооружение "достаточно странным".

Кстати, мы говорили о том, что Украина вводит санкции против археологов из-за раскопок в Крыму.

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