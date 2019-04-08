Помстилися за Героїв: воїни ВСУ нанесли потужний удар по окупантах

На Донбасі у неділю, 7 квітня, велися дуже запеклі бої. Один український військовий отримав поранення. У той же час військами ЗСУ було ліквідовано чотирьох окупантів, а важкі поранення отримали 14, також був знищений бронетранспортер противника. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Таким чином, українські війська потужним ударом відповіли на загибель українських героїв в зоні проведення ООС.

В повідомленні ООС сказано, що ворожі збройні формування 10 раз обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. Причому чотири рази вони використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Також ворог обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.

На Донбасі війська ЗСУ ліквідували і поранили 18 окупантів (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Ми також писали про те, що 2 квітня на Донбасі загинула кулеметниця і волонтер Яна Червона і її бойовий побратим Сергій Мілютін.

Також ми писали, що за тиждень з 18 по 24 березня на Донбасі загинуло п'ять українських героїв.