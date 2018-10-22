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"Ночами снилися бої": у Херсонській області помер український "кіборг"

STYLERВійна    22.10.2018 - 09:49
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Ветерану АТО було всього 40 років

У неділю, 21 жовтня, в Херсонській області трагічно помер ветеран АТО, захисник Донецького аеропорту, "кіборг" Михайло Тетерук. Про це повідомила керівник допомоги учасникам АТО при Херсонській ОДА Наталія Возаловська на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталія Возаловская розповіла, що Михайло Тетерук помер раптово, а незадовго до смерті скаржився, що кожну ніч йому снилися бої і смерть.

"Майже щодня по всій Україні йдуть від нас наші захисники. Глибокі рани війни можуть загоїтися на тілі, а в душі вони болять, і будуть боліти ще довго. Вночі раптово помер захисник Донецького аеропорту, учасник бойових дій з Горностаївки Михайло Тетерук. Кажуть хлопці, що останнім часом Михайло скаржився, що кожну ніч йому снилися бої, смерть. Не витримав. Похорони відбудуться завтра, в селі Ольгине Горностаївського району о 13 годині", - повідомила Наталія Возаловська.

&quot;Ночами снилися бої&quot;: у Херсонській області помер український &quot;кіборг&quot;

Скріншот поста (facebook.com/hoosobor)

Михайло Тетерук народився в селі Ольгино Горностаївського району Херсонської області в 1978 році. У 1996 -1998 року пройшов строкову службу в Українській армії. У серпні 2014 року був мобілізований.

&quot;Ночами снилися бої&quot;: у Херсонській області помер український &quot;кіборг&quot;

Фото: Михайло Тетерук (facebook.com/Онищенко Світлана)

Служив у 93-ій бригаді, був артилеристом. Захищав села Опитне, Піски і Донецький аеропорт. Був демобілізований восени 2015 року. Був поранений і отримав контузію. Його побратими розповідали, що він був хоробрим бійцем, неодноразово потрапляв у складні ситуації, але завжди з них вибирався живим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі розповіли про загиблого бійця Антона Моспана.

А також повідомляли про те, що у Києві помер ветеран АТО, який переніс більше 40 операцій.

Відео: РБК-Україна

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