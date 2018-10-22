"По ночам снились бои": в Херсонской области умер украинский "киборг"

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Ветерану АТО было всего 40 лет

В воскресенье, 21 октября, в Херсонской области трагически умер ветеран АТО, защитник Донецкого аэропорта, "киборг" Михаил Тетерук. Об этом сообщила руководитель помощи участникам АТО при Херсонской ОГА Наталья Возаловская на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталья Возаловская рассказала, что Михаил Тетерук умер внезапно, а незадолго до смерти жаловался, что каждую ночь ему снились бои и смерть.

"Почти каждый день по всей Украине уходят от нас наши защитники. Глубокие раны войны могут зажить на теле, а в душе они болят, и будут болеть еще долго. Ночью внезапно умер защитник Донецкого аэропорта, участник боевых действий с Горностаевки Михаил Тетерев. Рассказали ребята, что в последнее время Михаил жаловался, что каждую ночь ему снились бои, смерть. Не выдержал. Похороны состоятся завтра, в селе Ольгино Горностаевского района в 13 часов", - сообщила Наталья Возаловская.

Скриншот поста (facebook.com/hoosobor)

Михаил Тетерук родился в селе Ольгино Горностаевского района Херсонской области в 1978 году. В 1996 -1998 году прошел срочную службу в Украинской армии. В августе 2014 года был мобилизованный.

Фото: Михаил Тетерук (facebook.com/Онищенко Светлана)

Служил в 93-й бригаде, был артиллеристом. Защищал села Опытное, Пески и Донецкий аэропорт. Был демобилизован осенью 2015 года. Был ранен и получил контузию. Его побратимы рассказывали, что он был храбрым бойцом, неоднократно попадал в сложные ситуации, но всегда из них выбирался живым.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети рассказали о погибшем бойце Антоне Моспане.

А также сообщали о том, что в Киеве скончался ветеран АТО, который перенес более 40 операций.

Видео: РБК-Украина