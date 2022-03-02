Принц Чарльз прокоментував війну Росії проти України: заради цього він порушив королівський протокол

Британський принц Чарльз виголосив промову на заході, присвяченому пам'яті вбитого в 2021 році депутата Девіда Амесса, і згадав війну в Україні.

Вбивство депутата принц Чарльз назвав "нападом на демократію, на відкрите суспільство, на саму свободу" і порівняв з війною Росії проти України.

"Ми бачимо, що сьогодні ті ж цінності піддаються нападкам в Україні безсовісним чином. Позиція, яку ми тут займаємо, висловлює солідарність з усіма чинниками жорстокої агресії", - заявив син Єлизавети II.

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