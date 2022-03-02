Принц Чарльз прокомментировал войну России против Украины: ради этого он нарушил королевский протокол
Британский принц Чарльз произнес речь на мероприятии, посвященном памяти убитого в 2021 году депутата Дэвида Амесса, и упомянул войну в Украине.
Об этом сообщает Reuters .
Убийство депутата принц Чарльз назвал "нападением на демократию, на открытое общество, на саму свободу" и сравнил с войной России против Украины.
"Мы видим, что сегодня те же ценности подвергаются нападкам в Украине бессовестным образом. Позиция, которую мы здесь занимаем, выражает солидарность со всеми сопротивляющимися жестокой агрессии", - заявил сын Елизаветы II.
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Примечательно, что представители монаршей семьи редко вмешиваются в политические вопросы и сохраняют нейтралитет, следуя конституционной норме о том, что они должны быть нейтральными. Но принц Чарльз, принц Уильям с женой Кейт Миддлтон, принц Гарри с Меган Маркл призывают поддерживать Украину и украинцев.
Кстати, голливудская звезда с украинскими корнями Мила Йовович поддержала родную Украину, на которую напала Россия. Также не остались в стороне и звезды с мировым именем: Мадонна, Джарред Лето, Стивен Кинг, Криштиану Роналду и другие.