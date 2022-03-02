Принц Чарльз прокомментировал войну России против Украины: ради этого он нарушил королевский протокол

Британский принц Чарльз произнес речь на мероприятии, посвященном памяти убитого в 2021 году депутата Дэвида Амесса, и упомянул войну в Украине.

Убийство депутата принц Чарльз назвал "нападением на демократию, на открытое общество, на саму свободу" и сравнил с войной России против Украины.

"Мы видим, что сегодня те же ценности подвергаются нападкам в Украине бессовестным образом. Позиция, которую мы здесь занимаем, выражает солидарность со всеми сопротивляющимися жестокой агрессии", - заявил сын Елизаветы II.

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