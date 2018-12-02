"Прийняли за шпигуна і стратили": знайдено безвісти зниклого бойовика з США

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що Вільям Пол Рейлі розшукувався три роки

Американець Вільям Пол Рейлі, який вважався безвісти зниклим після того, як вирушив у ДНР воювати на боці російських окупантів, був знайдений. Правда, не сам він, а його могила. Про це з посиланням на власне розслідування розповідає блогер Денис Казанський у своєму Facebook.

Рейлі приїхав з Америки до Москви 15 травня 2015 року. Там його зустрів вербувальник, який займається відправкою в Донбас російських бойовиків. Після зустрічі з ним Рейлі попрямував в Ростов. У Ростові американського любителя ДНР пограбували — вкрали 2000 доларів готівкою, а також банківські картки, з яких потім розплачувалися і знімали гроші. З Ростова Рейлі повинен був виїхати в ДНР, але 24 червня 2015 зв'язок з ним перервався.

"У 2015 році американець Вільям Пол Рейлі поїхав на територію, підконтрольну ДНР, допомагати "ополченню" і пропав безвісти. Кілька років про його долю нічого не було відомо, і лише тепер з'явилася інформація про те, що Рейлі знайшовся. Правда, не він сам, а його могила в ДНР. Точної інформації про те, що саме сталося, поки немає. Відомо тільки, що американець приїхав в Ростов, там його пограбували, а потім один з приймавших його бойовиків повідомив, що його заарештувала ФСБ. Мабуть прийняли за шпигуна і стратили. Віддячила Росія - щедра душа", — написав він.

Фото: (facebook.com/den.kazansky)

Блогер також зазначив, що розшуки зниклого американця тривали протягом трьох років. Казанський вважає, що таким чином, як американець, могли пропасти сотні людей.

"Батьки Рейлі три роки намагалися його знайти, але безуспішно. У ДНР їм відповідали, що така людина в "республіку" не в'їжджала. Сіра зона, як трясовина поглинула іноземця. І якщо вже американець так легко згинув в цій трясовині, то залишається тільки здогадуватися скільки таким же чином зникло місцевих, українських громадян. Сподіваюся, цей випадок отримає максимальну розголосу, і люди, які співчувають Росії і ЛДНР на Заході, дізнаються, як у ОРДЛО розправилися з добровольцем із США, який повірив у "боротьбу з фашизмом" і особисто приїхав взяти в ній участь", — додав блогер.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/den.kazansky

Раніше ми писали, що протягом доби на Донбасі обстрілу не зафіксовано.

Також ми повідомляли, що жителя Антрациту засудили до 4 років в'язниці за співпрацю з терористами Л/ДНР.

Відео: РБК-Україна