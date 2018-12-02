"Приняли за шпиона и казнили": найден без вести пропавший боевик из США

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что Уильям Пол Рейли разыскивался три года

Американец Уильям Пол Рейли, считавшийся без вести пропавшим после того, как отправился в ДНР воевать на стороне российских оккупантов, был найден. Правда, не сам он, а его могила. Об этом со ссылкой на собственное расследование рассказывает блогер Денис Казанский в своем Facebook.

Рейли приехал из Америки в Москву 15 мая 2015 года. Там его встретил вербовщик, который занимается отправкой в Донбасс российских боевиков. После встречи с ним Рейли направился в Ростов. В Ростове американского любителя ДНР ограбили — украли 2000 долларов наличными, а также банковские карты, с которых затем расплачивались и снимали деньги. Из Ростова Рейли должен был уехать в ДНР, но 24 июня 2015 связь с ним прервалась.

"В 2015 году американец Уильям Пол Рейли поехал на территорию, подконтрольную ДНР, помогать "ополчению" и пропал без вести. Несколько лет о его судьбе ничего не было известно, и только теперь появилась информация о том, что Рейли нашелся. Правда, не он сам, а его могила в ДНР. Точной информации о том, что именно случилось, пока нет. Известно только, что американец приехал в Ростов, там его ограбили, а затем один из принимавших его боевиков сообщил, что его арестовала ФСБ. Видимо приняли за шпиона и казнили. Отблагодарила Россия - щедрая душа", — написал он.

Фото: (facebook.com/den.kazansky)

Блогер также отметил, что розыски пропавшего американца продолжались в течение трех лет. Казанский считает, что таким образом, как американец, могли пропасть сотни людей.

"Родители Рейли три года пытались его найти, но безуспешно. В ДНР им отвечали, что такой человек в "республику" не въезжал. Серая зона, как трясина, поглотила иностранца. И если уж американец так легко сгинул в этой трясине, то остается только догадываться сколько таким же образом исчезло местных, украинских граждан. Надеюсь, этот случай получит максимальную огласку, и люди, которые сочувствуют России и ЛДНР на Западе, узнают, как в ОРДЛО расправились с добровольцем из США, поверившим в "борьбу с фашизмом" и лично приехавшим принять в ней участие", — добавил блогер.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/den.kazansky

Ранее мы писали, что в течение суток на Донбассе обстрелов не зафиксировано.

Также мы сообщали, что жителя Антрацита приговорили к 4 годам тюрьмы за сотрудничество с террористами Л/ДНР.

Видео: РБК-Украина