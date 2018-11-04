"Перевірена кров'ю і болем": мешканка Донецька про любов городян до України

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Вони зізнаються, що живуть на своїй, українській землі

Українці, які проживають на Донбасі, розповіли, як їм живеться в період окупації. Про це розповіла дончанка Анастасія Коваленко, передає "Сьогодні".

"Не можна нікого звинувачувати, і не варто прискіпливо з'ясовувати причини, чому поїхав чи не поїхав. Вважати всіх жителів окупованої частини Донбасу сепаратистами-терористами категорично не можна. Зрештою, в тому ж Києві, Полтаві, Івано-Франківську не менше "сепарів" і любителів Путіна", - зазначила вона.

Більш того, за словами жінки, "в Донецьку залишилися люди, які щасливо зустрінуть Україну, коли вона повернеться до нас".

"Таких людей багато, повірте! Їх любов до своєї країни вже перевірена кров'ю і болем, не треба намагатися зробити їм ще болючіше", - підкреслила вона.

Нагадаємо, що у мережі розповіли про єдину жінку в українській збірній на Invictus Games.

Також ми писали, що в мережі розповіли зворушливу історію бійця ЗСУ, який пожертвував будинком.

До цього повідомлялося, що військовослужбовець розповів про нову тактику бойовиків.

Відео: РБК-Україна