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"Проверена кровью и болью": жительница Донецка о любви горожан к Украине

STYLERВойна    04.11.2018 - 09:55
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Они признаются, что живут на своей, украинской земле

Украинцы, проживающие на Донбассе, рассказали, как им живется в период оккупации. Об этом рассказала дончанка Анастасия Коваленко, передает "Сегодня".

"Нельзя никого обвинять, и не стоит дотошно выяснять причины, почему уехал или не уехал. Считать всех жителей оккупированной части Донбасса сепаратистами-террористами категорически нельзя. В конце концов, в том же Киеве, Полтаве, Ивано-Франковске не меньше "сепаров" и любителей Путина", - отметила она.

Более того, по словам женщины, "в Донецке остались люди, которые счастливо встретят Украину, когда она вернется к нам".

"Таких людей много, поверьте! Их любовь к своей стране уже проверена кровью и болью, не надо пытаться сделать им еще больнее", - подчеркнула она.

Напомним, что в сети рассказали о единственной женщине в украинской сборной на Invictus Games.

Также мы писали, что в сети рассказали трогательную историю бойца ВСУ, который пожертвовал домом.

До этого сообщалось, что военнослужащий рассказал о новой тактике боевиков.

Видео: РБК-Украина

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