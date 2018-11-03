"Этот день точно никогда не забуду!": боец ВСУ вспомнил жуткое начало войны на Донбассе

Фото: (Чапала Анна / УНІАН)

Байкер-пулеметчик мечтает совершить кругосветное путешествие

В сети рассказали интересную историю украинского бойца, бывшего байкера, который по окончанию войны мечтает вновь оказаться рядом со своим "двухколесным конем" и путешествовать по миру. Бандит — позывной пулеметчика, который с начала российской агрессии защищает границы Украины, рассказывают в фонде "Повернись живим" в Facebook.

На войне пулеметчик с первых дней, но с перерывами. Говорит, что полгода он проводит вместе с семьей, другие полгода — на фронте. Такая непоседливость была присуща ему еще до войны. Образ классического байкера трудно скрыть даже камуфляжем: ранее боец путешествовал по миру на мотоцикле.

"В планах на 2014 год было объехать Черное море, с заездом на Средиземное. Все уже было готово, и тут вот началось...", – цитирует "Вернись живым" Бандита.

За годы войны Бандит применил свой ПКМ от Станицы Луганской и до Марьинки, говорит, что не был только в Мариуполе. Он также вспомнил первый в жизни обстрел.

Фото: (facebook.com/backandalive)

"Этот день точно никогда не забуду! Солнечное небо – такое как сейчас, Веселая Гора... стою-смотрю – что-то такое летит... Палочка, и из нее что-то светится. Секунд через несколько понял, что это по нам "Грады" прилетели... Не знали, что делать – так и стояли смотрели! Потом, конечно, легли на землю, как начало колотить...", — вспоминает боец.

Здесь давно никто не питает иллюзий относительно того, что война закончится скоро. Как и большинство собратьев, он не верит в дипломатию и не видит смысла сидеть на месте и ждать "прихода" "120-ки", однако покидать свой пост не думает.

"Это не путь, его не выбираешь... - комментирует боец свой выбор. - Оно пришло, и пришлось идти! Что могли, сделали! Надеялись, что в 2014-м к зиме точно это закончим..."

После победы собирается вернуться к любимым мото-путешествиям: "Свои мечты осуществить. Поездить один раз по Европе – всю ее объехать! Мечтал о Монголии... Мне более интересна природа, пейзажи, чем люди... И путешествую я всегда сам!".

Скриншот поста облкового записи facebook.com/backandalive

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Видео: РБК-Украина