"Цей день точно ніколи не забуду!": боєць ВСУ згадав моторошний початок війни на Донбасі

Фото: (Чапала Анна / УНІАН)

Байкер-кулеметник мріє здійснити кругосвітню подорож

У мережі розповіли цікаву історію українського бійця, колишнього байкера, який по закінченню війни мріє знов опинитися поруч зі своїм двоколесим конем і мандрувати світом. Бандит — позивний кулеметника, який з початку російської агресії захищає кордони України, розповідають у фонді "Повернись живим" у Facebook.

На війні кулеметник із перших днів, проте з перервами. Каже, що півроку він проводить разом з сім'єю, інші півроку — на фронті. Така непосидючість була притаманна йому ще до війни. Образ класичного байкера важко приховати навіть камуфляжем: раніше боєць мандрував світом на мотоциклі.

"У планах на 2014 рік було об’їхати Чорне море, з заїздом на Середземне. Все вже було готове, і тут оце почалось…", – цитує "Повернись живим" Бандита.

За роки війни Бандит застосував свій ПКМ від Станиці Луганської і до Мар’їнки, каже, що не був тільки у Маріуполі. Він також згадав перший у житті обстріл.

Фото: (facebook.com/backandalive)

"Цей день точно ніколи не забуду! Сонячне небо – таке як зараз, Весела Гора… стою-дивлюся – щось таке летить… Патичок, і з нього щось світиться. Секунд за кілька зрозумів, що це по нам "Гради" прилетіли… Не знали, що робити – так і стояли дивилися! Потім, звісно, полягали на землю, як почало гупати...", — згадує боєць.

Тут давно ніхто не має ілюзій щодо того, що війна закінчиться скоро. Як і більшість побратимів, він не вірить у дипломатію і не бачить сенсу сидіти на місці й чекати "приходу" "120-ки", проте залишати свій пост не думає.

"Це не шлях, його не обираєш… - коментує боєць свій вибір. - Воно прийшло, і довелося йти! Що могли, зробили! Сподівалися, що в 2014-му до зими точно це закінчимо…"

Після перемоги збирається повернутися до улюблених мотоподорожей: "Свої мрії здійснити. Поїздити один раз по Європі – всю її об’їхати! Мріяв про Монголію… Мені більш цікава природа, краєвиди, ніж люди… І подорожую я завжди сам!".

Скріншот поста облкового запису facebook.com/backandalive

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Відео: РБК-Україна