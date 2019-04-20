Проводжали на колінах: Україна попрощалася з героїчно загиблим воїном ООС

Під Запоріжжям попрощалися із загиблим старшим сержантом 93 ОМБр Ігорем Ігнатенко (колаж РБК-Україна)

Під Запоріжжям на колінах прощалися з героїчно загиблим воїном ЗСУ

Під Запоріжжям попрощалися з героїчно загиблим старшим сержантом 93 ОМБр "Холодний Яр" Ігорем Ігнатенко. Прощання проходило в Мелітополі. Український боєць з російськими коренями з позивним "Батя" загинув захищаючи кордони нашої країни 12 квітня. Про це розповідається в сюжеті ТСН.

Ігор Ігнатенко загинув на Донбасі, намагаючись разом з іншими військовослужбовцями відбити атаку ворога, відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по взводному опорного пункту.

"З метою виявлення системи вогню батальйонного району оборони окремої механізованої бригади, що виконує бойові завдання на підступах до міста Авдіївка, ввечері ворог відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по одному з опорних пунктів. У той же час, для заняття більш вигідного положення в смузі забезпечення, група ворожої піхоти під прикриттям вогню приховано вирушила у бік наших позицій. Номер розрахунку гранатометного взводу старший сержант Ігор Ігнатенко разом з товаришами вчасно помітив переміщення противника і відкрив по ворогу вогонь, заблокувавши його в декількох сотнях метрів від наших позицій. Для розблокування своєї піхоти і прикриття відступу противник посилив обстріл, застосувавши міномети калібру 82 мм. Одна з мінометних мін вибухнула поблизу позиції, на якій перебував Ігор, завдавши йому поранення, не сумісні з життям", - розповів представник прес-центру ООС Олексій Жуганов.

Мелітополі попрощалися з Ігорем Ігнатенко (фото: zanoza-news.com)

Попрощатися з воїном вийшло не менше 500 людей, жалобний кортеж тягнувся на кілька сотень метрів. Багато з присутніх на панахиді стояли на колінах, висловлюючи скорботу і біль втрати.

Під Запоріжжям попрощалися із загиблим старшим сержантом 93 ОМБр Ігорем Ігнатенко (відео: ТСН)

Нагадаємо, що на фронті на Донбасі у березні загинули десять українських військових.

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