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Провожали на коленях: Украина простилась с героически погибшим воином ООС

STYLERВойна    20.04.2019 - 10:34
Провожали на коленях: Украина простилась с героически погибшим воином ООС
Под Запорожьем простились с погибшим старшим сержантом 93 ОМБр Игорем Игнатенко (коллаж РБК-Украина)

Под Запорожьем на коленях прощались с героически погибшим воином ВСУ

Под Запорожьем простились с героически погибшим старшим сержантом 93 ОМБр "Холодный Яр" Игорем Игнатенко. Прощание проходило в Мелитополе. Украинский боец с российскими корнями с позывным "Батя" погиб защищая границы нашей страны 12 апреля. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Игорь Игнатенко погиб на Донбассе, пытаясь вместе с другими военнослужащими отбить атаку врага, открывшего огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по взводному опорному пункту.

"С целью выявления системы огня батальонного района обороны отдельной механизированной бригады, выполняющей боевые задачи на подступах к городу Авдеевка, вечером враг открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по одному из взводных опорных пунктов. В то же время, для занятия более выгодного положения в полосе обеспечения, группа вражеской пехоты под прикрытием огня скрыто выдвинулась в сторону наших позиций. Номер расчета гранатометного взвода старший сержант Игорь Игнатенко вместе с товарищами вовремя заметил перемещение противника и открыл по врагу огонь, заблокировав его в нескольких сотнях метров от наших позиций. Для разблокирования своей пехоты и прикрытия отступления противник усилил обстрел, применив минометы калибра 82 мм. Одна из минометных мин взорвалась вблизи позиции, на которой находился Игорь, нанеся ему ранения, не совместимые с жизнью", - рассказал представитель пресс-центра ООС Алексей Жуганов.

 

В Мелитополе попрощались с Игорем Игнатенко (фото: zanoza-news.com)

Попрощаться с воином вышло не менее 500 человек, скорбный кортеж тянулся на несколько сотен метров. Многие из присутствующих на панихиде стояли на коленях, выражая скорбь и боль об утрате.

Под Запорожьем простились с погибшим старшим сержантом 93 ОМБр Игорем Игнатенко (видео: ТСН)

Напомним, что на фронте на Донбассе в марте погибли десять украинских военных.

Мы также писали о том, что накануне президентских выборов оккупантам крепко дали по зубам: ВСУ отбили атаки ДРГ противника.

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