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Ховали за житловими будинками: ЗСУ ювелірним ударом розбили БМП окупантів (відео)

STYLERВійна    15.04.2019 - 22:08
Ховали за житловими будинками: ЗСУ ювелірним ударом розбили БМП окупантів (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

На Донбасі "азовці" знищили техніку бойовиків, яка била по цивільних об'єктах

На Донбасі українські військові ліквідували ворожу бойову машину піхоти (БМП-1). Нещодавно бійці окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна" в Луганській області з ПТКР знищили кулеметний розрахунок окупантів, а зараз в мережі показали, як в Донецькій області на Світлодарській дузі в селищі Доломітне військові з полку "Азов" розбили техніку противника. Відео опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" у своєму Facebook.

Він повідомив, що удар по БМП бойовиків завдали днями. "Посилку" доставили точно за адресою завдяки дрону, який і дозволив виявити ворожу бойову машину - її терористи ховали за будинками.

Ховали за житловими будинками: ЗСУ ювелірним ударом розбили БМП окупантів (відео)

Бойовики ховають БМП-1 біля житлових будинків (фото: facebook.com/ukrop)

Ховали за житловими будинками: ЗСУ ювелірним ударом розбили БМП окупантів (відео)

БМП-1 на Світлодарській дузі в селищі Доломітне (фото: facebook.com/ukrop)

Військові ЗСУ ліквідували БМП-1, яка обстрілювала позиції українських захисників та цивільні об'єкти.

Відео: facebook.com/ukrop

Також офіцер показав в мережі відео, як у Новоазовському районі 9 ошпмп 1 АК російських окупантів на висоті "Зухвала" обстрілює позиції ООС з укороченого 82-мм міномета.

"Перемир'я? Просто перестати стріляти? Толерантність? Та ви що?" - підписав кадри Штефан.

Окупанти обстрілюють ЗСУ на Донбасі (відео: facebook.com/ukrop)

У коментарях до повідомлення користувачі мережі дякують українських воїнів за їх мужні подвиги на фронті, за захист і мирне небо над головою, а також просять повертатися живими!

Як повідомлялося раніше, нещодавно українські військові повернули частину нашої землі на Донбасі. Один з підрозділів армії зайняв великий шматок "сірої зони" і просунувся на кілометр вперед.

Також ми писали про те, що в мережі з'явилося відео, як ЗСУ розгромили бліндаж окупантів на Ясинуватській розв'язці на Донбасі.

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