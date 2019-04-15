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Прятали за жилыми домами: ВСУ ювелирным ударом разбили БМП оккупантов (видео)

STYLERВойна    15.04.2019 - 22:08
Прятали за жилыми домами: ВСУ ювелирным ударом разбили БМП оккупантов (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

На Донбассе "азовцы" уничтожили технику боевиков, которая била по жилым объектам

На Донбассе украинские военные ликвидировали вражескую боевую машину пехоты (БМП-1). Недавно бойцы отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" в Луганской области из ПТУР уничтожили пулеметный расчет оккупантов, а сейчас в сети показали, как в Донецкой области на Светлодарской дуге в поселке Доломитное военные из полка "Азов" разбили технику противника. Видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Facebook.   

Он сообщил, что удар по БМП боевиков нанесли на днях. "Посылку" доставили точно в по адресу благодаря дрону, который и позволил обнаружить вражескую боевую машину - ее террористы прятали за домами.

Прятали за жилыми домами: ВСУ ювелирным ударом разбили БМП оккупантов (видео)

Боевики прячут БМП-1 возле жилых домов (фото: facebook.com/ukrop)

Прятали за жилыми домами: ВСУ ювелирным ударом разбили БМП оккупантов (видео)

БМП-1 на Светлодарской дуге в поселке Доломитное (фото: facebook.com/ukrop)

Военные ВСУ ликвидировали БМП-1, которая обстреливала позиции украинских защитников и гражданские объекты.

 Видео: facebook.com/ukrop

Также офицер показал в сети видео, как в Новоазовском районе 9 ошпмп 1 АК российских оккупантов на высоте "Дерзкая" обстреливает позиции ООС с укороченного 82-мм миномета. 

"Перемирие? Просто перестать стрелять? Толерантность? Та вы что?" - подписал кадры Штефан.

 Оккупанты обстреливают ВСУ на Донбассе (видео: facebook.com/ukrop)

В комментариях к сообщению пользователи сети благодарят украинских воинов за их самоотверженные подвиги на фронте, за защиту и мирное небо над головой, а также просят возвращаться живыми! 

Как сообщалось ранее, недавно украинские военные вернули часть нашей земли на Донбассе. Одно из подразделений армии заняло большой кусок "серой зоны" и продвинулось на километр вперед.

Также мы писали о том, что в сети появилось видео, как ВСУ разгромили блиндаж оккупантов на Ясиноватской развязке на Донбассе.

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