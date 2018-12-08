"Народився в Росії": в мережі розповіли про отця УПЦ КП, який допомагає українським бійцям

Відео: (youtube.com/Юрій Бутусов)

У мережі розповіли про батька церкви УПЦ КП, який допомагає українській армії. Отець Сергій є волонтером і в Київському патріархаті, веде масу проектів, спрямованих на допомогу бійцям України. Зворушливу історію священика з російськими коренями розповів головний редактор Цезор.Нет Юрій Бутусов у своєму Facebook.

Сергій Дмитрієв — громадський діяч, священик УПЦ МП, цивільний волонтер (допомагав бездомним, в СНІД-центрі), керівник Херсонської міської громадської молодіжної організації" Молодіжний християнський рух "Анастасіса", засновник і керівник "Центру української книги", член Координаційної ради з протидії туберкульозу та ВІЛ при Херсонській ОДА. Крім того, він був викладачем на факультеті культури і мистецтв, а також членом опікунської ради і вів соціальну роботу в ХДУ.

Після військового вторгнення в 2014 році отець Сергій став військовим капеланом — з лютого 2014 р. до березня опікав 79 ОМБР, з березня опікав 30 ОМБР, став військовим капеланом 30 ОМБР— 6 грудня.

Сергій Дмитрієв / Кадр з відео YouTube-каналу Юрій Бутусов

"Отець Сергій народився в Росії, став священиком Московського патріархату. Початок війни зустрів у Херсоні, служив у храмі. Війна стала для нього великою драмою - змусила його зробити вибір, на чиєму він боці? І Сергій вибрав сторону своїх парафіян. Він залишив Московський патріархат, бо побачив, що російська церква не намагається зупинити війну проти України", — написав він.

Бутусов додав, що Сергій став волонтером і з допомогою ведення служби в церкві Київського патріархату допомагає реалізувати проекти, спрямовані на допомогу ветеранам.

"Сергій став волонтером, виконував завдання капелана в українських військових частинах, зокрема, в 1-му батальйоні 30-ї механізованої бригади. І сьогодні Сергій в Київському патріархаті веде масу проектів, спрямованих на допомогу і волонтерство, багато з яких спрямовані на допомогу ветеранам", — додав Бутусов.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/butusov.yuriy

В коментарях написали слова подяки священику.

"О! Знаю Сергія і дуже люблю за його серце. Він такий справжній і людяний. Все що він робить, - йде від душі", "Це справжній священик. Слава таким людям", "Низький уклін таким священикам! Відразу видно, що людина прийшла на цей чин по вірі", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів поста облікового запису facebook.com/butusov.yuriy

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Відео: РБК-Україна