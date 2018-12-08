"Родился в России": в сети рассказали об отце УПЦ КП, который помогает украинским бойцам

Видео: (youtube.com/Юрій Бутусов)

В сети рассказали об отце церкви УПЦ КП, который помогает украинской армии. Отец Сергий является волонтером и в Киевском патриархате, ведет массу проектов, направленных на помощь бойцам Украины. Трогательную историю священника с российскими корнями рассказал главный редактор Цезор.Нет Юрий Бутусов в своем Facebook.

Сергей Дмитриев — общественный деятель, священник УПЦ МП, гражданский волонтер (помогал бездомным, в СПИД-центре), руководитель Херсонской городской общественной молодежной организации" Молодежный христианское движение "Анастасиса", основатель и руководитель "Центра украинской книги", член Координационного совета по противодействию туберкулезу и ВИЧ при Херсонской ОГА. Кроме того, он был преподавателем на факультете культуры и искусств, а также членом попечительского совета и вел социальную работу в ХГУ.

После военного вторжения в 2014 году отец Сергий стал военным капелланом — с февраля 2014 г., до марта опекал 79 ОМБР, с марта опекал 30 ОМБР, стал военным капелланом 30 ОМБР— 6 декабря.

Сергей Дмитриев / Кадр из видео YouTube-канала Юрій Бутусов

"Отец Сергий родился в России, стал священником Московского патриархата. Начало войны встретил в Херсоне, служил в храме. Война стала для него великой драмой - заставила его сделать выбор, на чьей он стороне? И Сергий выбрал сторону своих прихожан. Он оставил Московский патриархат, потому что увидел, что российская церковь не пытается остановить войну против Украины", — написал он.

Бутусов добавил, что Сергий стал волонтером и с помощью ведения службы в церкви Киевского патриархата помогает реализовать проекты, направленные на помощь ветеранам.

"Сергий стал волонтером, исполнял задачи капеллана в украинских воинских частях, в частности, в 1-м батальоне 30-й механизированной бригады. И сегодня Сергий в Киевском патриархате ведет массу проектов, направленных на помощь и волонтерство, многие из которых направлены на помощь ветеранам", — добавил Бутусов.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/butusov.yuriy

В комментариях написали слова благодарности священнику.

"О! Знаю Сережу и очень люблю за его сердце. Он такой настоящий и человечный. Все что он делает, - идет от души", "Это истинный священник. Слава таким людям", "Низкий поклон таким священникам! Сразу видно, что человек пришел на этот чин по вере", - пишут в сети.

Скриншот комментариев поста аккаунта facebook.com/butusov.yuriy

Напомним, что Филарет рассказал, сколько архиереев УПЦ МП примут участие в Объединительном соборе.

Ранее РБК-Украина писало, что Константинополь решил лишить Онуфрия титула митрополита Киевского.

Видео: РБК-Украина