Росія може напасти на Херсонську область у вересні: генерал США застеріг українців

Росія у вересні може знову напасти на Україну - під загрозою Херсонська область. Про це в ефірі каналу "ДОМ" застеріг колишній командувач силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Справа в тому, що на початку осені збройні сили Російської Федерації планують провести масштабні навчання "Кавказ 2020". Тому поряд з Чорним морем і Україною буде сконцентровано величезну кількість російських військ.

Ходжес зазначив, що останнім часом кремлівські посіпаки все більше кричать про нестачу води в анексованому Криму. Адже крім того, що "Україна правильно заблокувала воду, що надходить з річки Дніпро по Північно-кримському каналу на півострів", анексована Росією територія ще й потерпає від значної посухи через погоду.

При цьому, зазначає генерал, кримчани у проблемах з водопостачанням повинні звинувачувати саме Путіна і його команду. Але півострів дуже важливий для Кремля, так як саме з кримських портів російські кораблі незаконно відправляються на підтримку злочинних режимів у Сирії та Лівії.

"Сподіваюся, я помиляюся, але у мене є бачення, що під час навчань на Кавказі росіяни оголосять гуманітарну кризу в Криму через воду, а потім скажуть, що у них немає вибору", - припустив Ходжес і додав, що "це дуже типово для того, що Росія зробила в минулому".

Генерал не виключає, що російські військові можуть захопити греблю в Херсоні на півночі, щоб "дозволити воді повернуться в Крим".

Бен Ходжес застерігає українців про можливе військове вторгнення росіян у Херсонську область з 29-ї хвилини відео:

Гонка озброєнь. Росія захопить Херсон і Мінськ?

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