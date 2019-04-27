Російські паспорти в ОРДЛО: навіщо це Путіну і що буде з Україною

Російські паспорти для Донбасу, які РФ активно роздає жителям непідконтрольних Україні територій, викликали протест України і різко негативну реакцію світового співтовариства. Навіщо Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російських паспортів і як це позначиться на майбутньому України, розповідає "Сьогодні".

Які цілі переслідує Путін

Про те, що Росія планує спростити отримання громадянства для жителів ОРДЛО стало відомо ще задовго до виборів. Указ президента РФ про спрощений порядок "паспортизації" Донецької та Луганської областей став можливим завдяки грудневим змін у російському законі про громадянство. По суті, саме тоді російські депутати оформили "вікно", що дозволяє застосувати норму про спрощену видачу паспортів жителям окупованих українських територій. Путін підписав указ "паспортизації" тільки через 5 місяців. Чому?

Експерти впевнені, що основною метою роздачі паспортів в Україні є шантаж нового президента Володимира Зеленського.

"Одна з причин появи указу що рішення є тестом для нового президента України. Москва хоче подивитися, що він буде робити, подивитися, хто його радники, хто впливає у його оточенні на прийняття рішень і як впливає. Побачити реакцію, щоб прорахувати, як він буде реагувати в майбутньому", – розповів голова Центру проблем РФ Націнституту стратегічних досліджень Петро Бурковський.

Український політолог Микита Трачук у інтерв'ю STYLER стверджує, що за допомогою "паспортизації" Путін також намагається вирішити демографічну ситуацію в Росії.

"Це виключно політичний крок, який не має нічого спільного з "братньою допомогою". Таким чином РФ підвищує лояльність втомлених від війни жителів Донбасу, вирішує свої демографічні проблеми за рахунок українців з непідконтрольних територій, ще більше інтегрує в свій склад Донбас без його номінального визнання, а також дає знак Україні і Заходу, що конфлікт можна продовжувати дуже довго. Це недружнє і невчасне рішення, яке ще більше віддаляє Донбас від України", – зазначив експерт.

Російські паспорти для Донбасу – експерти про наслідки для України (фото: pixabay.com)

Екс-керівник ГУР України, екс-заступник голови СБУ Олександр Скіпальський також зазначив, що створення Москвою нової, вигідної Росії реальності перед новообраним президентом України – одна з очевидних цілей рішення.

"Путін таким чином перевіряє, в першу чергу, поведінку новообраного президента. Його реакцію, його витримку і так далі", – сказав Олександр Скіпальський.

Перевірка реакції Володимира Зеленського – не єдина мета дій Путіна. На думку експертів, влада РФ створює "офіційний" привід для окупації і агресії.

"На мій погляд, якщо країна, яка стверджує, що не має ніякого відношення до окупації Донбасу, приймає рішення про видачу паспортів жителям окупованих територій, це значить, створюється якийсь привід для "офіційної" окупації агресії або. Тобто вже не під виглядом якоїсь гібридної війни, а відкритої окупації", – зазначив нардеп, член парламентського комітету з безпеки і оборони Дмитро Тимчук.

На думку Петра Бурковського, підписання указу може мати й інші цілі. Наприклад, посіяти зерна розбрату в українському політикумі і суспільстві:

"Питання подвійного громадянства і так піднімалося тими чи іншими силами в Україні. Нинішнє рішення Москви може стати каталізатором чергової дискусії, яка, як очікують в Кремлі, розділить українців".

Роздача паспортів в ОРДЛО загрожує не тільки Україні, але і Європейському союзу.

"Путін прораховує також реакцію Заходу. Реакція ця поки абсолютно несерйозна. Напевно, вони ще не перевели на свою мову слова Владислава Суркова про те, що Росія буде захищати не тільки тих, хто говорить російською, але й хто думає на ній. А російською мовою можуть думати в Фінляндії, Польщі, Прибалтиці, на Балканах і так далі. І якщо Путін видасть відповідні укази цим країнам – у цих держав можуть бути проблеми. А він може їх видати, явно чи таємно, якщо побачить, що реакція Європи дуже млява. Росія, по суті, зараз випробує новий інструмент гібридної війни. Небезпечний не тільки для України", – сказав Петро Бурковський.

Які наслідки несе "паспортизація" в ОРДЛО

Головна загроза – створення Росією приводу "захищати своїх громадян", які живуть на територіях самопроголошених ДНР і ЛНР. Мова йде вже не про гібридну війну, а про явне вторгнення, виправданням якого можуть послужити ті ж "гуманітарні мотиви".

Російські паспорти для Донбасу – експерти про наслідки для України (фото: pixabay.com)

Як зазначив Петро Бурковський, Росія сьогодні перебуває на тій стадії взаємовідносин з цивілізованим світом, що Путіну, за великим рахунком, вже не потрібно приводів, щоб проявляти відкриту агресію.

"Це рішення все одно ніяк би не вплинуло на готовність Росії застосувати силу, віддати наказ про початок масштабної військової операції на Донбасі чи в якихось інших напрямках. Тому треба заспокоїтися: ніякого додаткового права або обґрунтування для того, щоб вести військові дії, Росія не отримає. Тобто в плані військових загроз рішення нічого не змінює", – зазначає Петро Бурковський.

Це не єдина небезпека для України. Шляхом роздачі паспортів Кремль може отримати в нашій країні широку мережу агентів впливу. Особливо ця загроза актуалізується у разі повернення контролю України над окупованими територіями.

"Що означає отримання російського паспорта? З точки зору російської держави, ці громадяни повинні додержувати законів, які діють на території Росії. В тому числі і співпрацювати зі спецслужбами цієї країни, з МВС Росії. З відповідними наслідками. При цьому люди, які захочуть приховати своє російське громадянство, приховають його. Механізмів, щоб перевірити, хто отримав паспорт, а хто – ні, окрім як написати запит в Росію, у нас немає", – зазначає Петро Бурковський.

Нагадаємо, що у Конгресі США обурені через російські паспорта на Донбасі.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна готує нові санкції проти Росії за видачу паспортів в ОРДЛО.

Також повідомлялося, що у штабі Зеленського прокоментували видачу паспортів РФ жителям Донбасу.