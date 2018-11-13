Вічна пам'ять: з початку листопада на Донбасі загинули шестеро українських воїнів

Вічна слава героям, що загинули за мирну і незалежну Україну: шість безстрашних воїна, які полегли у листопаді на полях стражений
В Україні на Донбасі загинули ще шестеро бійців ЗСУ. Кожного загиблого під час операції Об'єднаних сил воїна назавжди записують у книгу пам'яті наших героїв. Ось і листопад лише почався, а з передовою надійшли трагічні новини. На сторінці Facebook "Повернись живою" згадали українських патріотів, які віддали своє життя за мирне і неподільну Україну.
Роман Селіхов, позивний Гера, 42 роки. Роман був розвідником і досвідченим снайперлм 169-го навчального центру. Його життя обірвалося 10 листопада в районі Світлодарськ дуги. Військовослужбовець підірвавшись на ворожому фугасі. Жив Роман в Дніпрі. Його військовий маршрут проходив через Водяне, Зеніт, Попасную, Горлівку. У нього залишилася дружина і двоє дочок.
Фото: Загиблі українські воїни (facebook.com/backandalive)
Про свого сина батько Романа в Facebook написав наступне: "З перших днів російської агресії він добровільно пішов на захист України, і робив це героїчно. Він неодноразово був у безпосередньому зіткненні з російськими, Деяких полонив - і вони йому казали, що не винні, їм наказали. Путін, прочитай або нехай тебе донесуть - ти всіх українців і мій особистий ворог, і прийде час, коли будеш відповідати перед міжнародним судом".
Боєць Юрій Олійник, позивний Полтава, сержант 12-го окремого мотопіхотного батальйону "Київ" 72-ї ОМБр. 10 листопада в районі Світлодарської дуги, Юрій підірвався на ворожому фугасі. До свого 44-го дня народження воїн не дожив лише 5 днів. Юрій був полтавцем, останні мирні роки жив у Києві. У 2014 році вирушив на фронт. Юрій отримав звання старшини. Про нього відгукуються як про досвідченого бійця і надійному побратимі. У нього залишилися син і дочка.
21-річний Євген Летюка. Служив солдатом 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-й ОГШБр. Євгенія наздогнала куля ворожого снайпера кулі 9 листопада в районі селища Кримське. Це сталося близько 21.00. Терористи відкрили прицільний вогонь, використовуючи стрілецьку здрою. Низка пострілів припала одному з опорних пунктів, розташованого впритул до Бахмутської трасі. Євген був родом з Станично-Луганського району, служив за контрактом з 2016 року.
Іван Воробєй,19-річний заступник командира бойової машини, навідник-оператор гірничо-штурмової роти 10-й ОГШБр. Загинув від кулі ворожого снайпера 9 листопада. Бій відбувався у Бахмутській траси. Іван родом із села Дегтяревка Чернігівської області.
Максим Пасичнюк, 40 років. Військовослужбовець 14 ОМБр. Родом з Волині, за контрактом служив з 2017 року. Максима застрелив ворожий снайпер. Трагедія сталася 4 листопада недалеко від населеного пункту Золоте в Луганській області.
Старший солдат 8-ї механізованої роти 72-ї ОМБр Ігор Гончаренко, 24 роки. Ігор загинув у перший день листопада. Смерть настала від вогнепального поранення під час обстрілу з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї опорного пункту українських військових поблизу Зайцев. Боєць былродом з села Станишевка Житомирської області. У нього залишилися батьки і сестра.
Раніше повідомлялося, що на Донбасі в зоні ООС від кулі ворожого снайпера загинув боєць Антон Моспан з Черкас. Воїн перебував на службі у званні старшого сержанта військової частини 3029.
Також ми писали, що 16 жовтня у Київському військовому госпіталі помер тяжко поранений військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади Юліан Циганко, який брав участь в антитерористичній операції на Донбасі. Він перебував на лікуванні після важкого поранення у листопаді 2015 року.
Нагадаємо, що у Львові в лікарні помер ветеран АТО із Золочева, який брав участь в антитерористичній операції на Донбасі, Михайло Ковальчук.
Відео РБК-Україна