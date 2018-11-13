Вічна пам'ять: з початку листопада на Донбасі загинули шестеро українських воїнів

Фото: Загиблі українські воїни (facebook.com/backandalive)

Про свого сина батько Романа в Facebook написав наступне: "З перших днів російської агресії він добровільно пішов на захист України, і робив це героїчно. Він неодноразово був у безпосередньому зіткненні з російськими, Деяких полонив - і вони йому казали, що не винні, їм наказали. Путін, прочитай або нехай тебе донесуть - ти всіх українців і мій особистий ворог, і прийде час, коли будеш відповідати перед міжнародним судом".

Боєць Юрій Олійник, позивний Полтава, сержант 12-го окремого мотопіхотного батальйону "Київ" 72-ї ОМБр. 10 листопада в районі Світлодарської дуги, Юрій підірвався на ворожому фугасі. До свого 44-го дня народження воїн не дожив лише 5 днів. Юрій був полтавцем, останні мирні роки жив у Києві. У 2014 році вирушив на фронт. Юрій отримав звання старшини. Про нього відгукуються як про досвідченого бійця і надійному побратимі. У нього залишилися син і дочка.

21-річний Євген Летюка. Служив солдатом 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-й ОГШБр. Євгенія наздогнала куля ворожого снайпера кулі 9 листопада в районі селища Кримське. Це сталося близько 21.00. Терористи відкрили прицільний вогонь, використовуючи стрілецьку здрою. Низка пострілів припала одному з опорних пунктів, розташованого впритул до Бахмутської трасі. Євген був родом з Станично-Луганського району, служив за контрактом з 2016 року.

Іван Воробєй,19-річний заступник командира бойової машини, навідник-оператор гірничо-штурмової роти 10-й ОГШБр. Загинув від кулі ворожого снайпера 9 листопада. Бій відбувався у Бахмутській траси. Іван родом із села Дегтяревка Чернігівської області.

Максим Пасичнюк, 40 років. Військовослужбовець 14 ОМБр. Родом з Волині, за контрактом служив з 2017 року. Максима застрелив ворожий снайпер. Трагедія сталася 4 листопада недалеко від населеного пункту Золоте в Луганській області.

Старший солдат 8-ї механізованої роти 72-ї ОМБр Ігор Гончаренко, 24 роки. Ігор загинув у перший день листопада. Смерть настала від вогнепального поранення під час обстрілу з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї опорного пункту українських військових поблизу Зайцев. Боєць былродом з села Станишевка Житомирської області. У нього залишилися батьки і сестра.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі в зоні ООС від кулі ворожого снайпера загинув боєць Антон Моспан з Черкас. Воїн перебував на службі у званні старшого сержанта військової частини 3029.

Також ми писали, що 16 жовтня у Київському військовому госпіталі помер тяжко поранений військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади Юліан Циганко, який брав участь в антитерористичній операції на Донбасі. Він перебував на лікуванні після важкого поранення у листопаді 2015 року.

Нагадаємо, що у Львові в лікарні помер ветеран АТО із Золочева, який брав участь в антитерористичній операції на Донбасі, Михайло Ковальчук.

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