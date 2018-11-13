Вечная память: с начала ноября на Донбассе погибли шестеро украинских воинов

Фото: Погибшие украинские воины (facebook.com/backandalive)

О своем сыне отец Романа в Facebook написал следующее: "С первых дней российской агрессии он добровольно ушел на защиту Украины, и делал это героически. Он неоднократно был в непосредственном столкновении с русскими, Некоторых пленил - и они ему ропталы, что не виноваты, им приказали. Путин, прочитай или пусть тебя донесут - ты всех украинцев и мой личный враг, и придет время, когда будешь отвечать перед международным судом".

Боец Юрий Олейник, позывной Полтава, сержант 12-го отдельного мотопехотного батальона "Киев" 72-й ОМБр. 10 ноября в районе Светлодарской дуги, Юрий подорвался на вражеском фугасе. До своего 44-го дня рождения воин не дожил лишь 5 дней. Юрий был полтавчанином, последние мирные годы жил в Киеве. В 2014 году отправился на фронт. Юрий получил звание старшины. О нем отзываются как об опытном бойце и надежном собрате. У него остались сын и дочь.

21-летний Евгений Летюка. Служил солдатом 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ОГШБр. Евгения настигла пуля вражеского снайпера пули 9 ноября в районе поселка Крымское. Это произошло около 21.00. Террористы открыли прицельный огонь, используя стрелковое оружие. Череда выстрелов пришлась одному из опорных пунктов, расположенного вплотную к Бахмутской трассе. Евгений был родом из Станично-Луганского района, служил по контракту с 2016 года.

Иван Воробей,19-летний заместитель командира боевой машины, наводчик-оператор горно-штурмовой роты 10-й ОГШБр. Погиб от пули вражеского снайпера 9 ноября. Бой происходил у Бахмутской трассы. Иван родом из села Дегтяревка Черниговской области.

Максим Пасичнюк, 40 лет. Военнослужащий 14 ОМБр. Родом из Волыни, по контракту служил с 2017 года. Максима застрелил вражеский снайпер. Трагедия произошла 4 ноября недалеко от населенного пункта Золотое в Луганской области.

Старший солдат 8-й механизированной роты 72-й ОМБр Игорь Гончаренко, 24 года. Игорь погиб в первый день ноября. Смерть наступила от огнестрельного ранения во время обстрела из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия опорного пункта украинских военных вблизи Зайцев. Боец былродом из села Станишевка Житомирской области. У него остались родители и сестра.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в зоне ООС от пули вражеского снайпера погиб боец Антон Моспан из Черкасс. Воин состоял на службе в звании старшего сержанта военной части 3029.

Также мы писали, что 16 октября в Киевском военном госпитале скончался тяжелораненый военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Юлиан Цыганко, который принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе. Он находился на лечении после тяжелого ранения в ноябре 2015 года.

Напомним, что во Львове в больнице скончался ветеран АТО из Золочева, принимавший участие в антитеррористической операции на Донбассе, Михаил Ковальчук.

Смотрите также:

Видео РБК-Украина